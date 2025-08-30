Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc và Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã cử những cán bộ, chiến sĩ ưu tú nhất sang Việt Nam tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.
Trong sáng 30/8, tại tổng duyệt A80, ngoài đoàn diễu binh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam còn có sự hiện diện của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.