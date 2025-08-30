Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc và Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã cử những cán bộ, chiến sĩ ưu tú nhất sang Việt Nam tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Trong sáng 30/8, tại tổng duyệt A80, ngoài đoàn diễu binh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam còn có sự hiện diện của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Trong khối quốc tế, lực lượng vũ trang Liên bang Nga thu hút sự chú ý với đội hình ngay ngắn, từng bước đi đều đặn và dứt khoát.

33 quân nhân thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga sang Việt Nam từ ngày 20/8 để tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành

Hộ tống khối Quốc kỳ là đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân.

Đội hình tiêu binh danh dự là những quân nhân ưu tú, tuyển chọn từ nhiều vùng miền trên toàn nước Nga.

Khối quân đội Lào với lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào.

Đây là những quân nhân của Cục Quân huấn Lào, được tuyển chọn từ các đơn vị tinh nhuệ trong toàn quân để tham gia lễ diễu binh, diễu hành lần này.

Khối quân đội Nhân dân Lào gồm 120 người, trong đó có một số chiến sĩ đã từng tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) của Việt Nam.

Khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

120 chiến sĩ khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia đợt diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

3 quân chủng Trung Quốc tham gia diễu binh bao gồm Lục quân, Hải quân và Không quân.

Trong đó, Lục quân phụ trách tác chiến trên bộ, Hải quân đảm nhiệm hoạt động trên biển, còn Không quân chịu trách nhiệm kiểm soát và bảo vệ không phận.

Khối quân nhân Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Các chiến sĩ mặc quân phục rằn ri truyền thống, giữ bước đi dứt khoát và nhịp nhàng.