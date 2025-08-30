Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

30-08-2025 - 16:05 PM | Xã hội

Lực lượng quân đội các nước Trung Quốc, Liên bang Nga, Lào và Campuchia tham gia buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh của Việt Nam.

Theo lời mời từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân đội nhân dân Lào, Quân đội Hoàng gia Campuchia, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc và Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã cử những cán bộ, chiến sĩ ưu tú nhất sang Việt Nam tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Trong sáng 30/8, tại tổng duyệt A80, ngoài đoàn diễu binh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam còn có sự hiện diện của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, các đơn vị thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội Nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 1.

Trong khối quốc tế, lực lượng vũ trang Liên bang Nga thu hút sự chú ý với đội hình ngay ngắn, từng bước đi đều đặn và dứt khoát.

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 2.

33 quân nhân thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga sang Việt Nam từ ngày 20/8 để tham gia hoạt động diễu binh, diễu hành

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 3.

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 4.

Hộ tống khối Quốc kỳ là đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Nga: Lục quân, Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân.

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 5.

Đội hình tiêu binh danh dự là những quân nhân ưu tú, tuyển chọn từ nhiều vùng miền trên toàn nước Nga.

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 6.

Khối quân đội Lào với lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng dân tộc Lào.

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 7.

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 8.

Đây là những quân nhân của Cục Quân huấn Lào, được tuyển chọn từ các đơn vị tinh nhuệ trong toàn quân để tham gia lễ diễu binh, diễu hành lần này.

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 9.

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 10.

Khối quân đội Nhân dân Lào gồm 120 người, trong đó có một số chiến sĩ đã từng tham gia Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) của Việt Nam.

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 11.

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 12.

Khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 13.

120 chiến sĩ khối Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia đợt diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 14.

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 15.

3 quân chủng Trung Quốc tham gia diễu binh bao gồm Lục quân, Hải quân và Không quân.

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 16.

Trong đó, Lục quân phụ trách tác chiến trên bộ, Hải quân đảm nhiệm hoạt động trên biển, còn Không quân chịu trách nhiệm kiểm soát và bảo vệ không phận.

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 17.

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 18.

Khối quân nhân Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9.

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 19.

Các chiến sĩ mặc quân phục rằn ri truyền thống, giữ bước đi dứt khoát và nhịp nhàng.

Cận cảnh quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia tổng duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh- Ảnh 20.

Trong truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, hai Quân đội Campuchia - Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu và chiến thắng, giành độc lập, tự do cho đất nước mình.

