Cận cảnh siêu du thuyền lớn nhất trên thế giới sắp được ra mắt: Trang bị công nghệ hiện đại bậc nhất, không gian đậm chất hoàng gia

Theo CNN, siêu du thuyền Icon of the Seas của Royal Caribbean sắp ra mắt vào tháng 1/ 2024 sau khi hoàn thành giai đoạn thử nghiệm đầu tiên trên biển ở Châu Âu.

Được coi là một trong những con tàu du lịch lớn nhất thế giới và là tàu lớp Icon đầu tiên của công ty, siêu du thuyền Icon of the Seas đang trong giai đoạn hoàn thành lắp ráp tại một xưởng đóng tàu ở Phần Lan.

Con tàu du lịch lớn nhất thế giới sẽ được thử nghiệm trên biển trước khi hoạt động vào tháng 10 năm nay, theo một thông cáo chính thức.

Icon of the Seas của Royal Caribbean International dự kiến sẽ là siêu du thuyền lớn nhất thế giới khi đi vào hoạt động vào đầu năm 2024.

"Khi được ra khởi trên vùng biển Caribe, con tàu Icon of the Seas có thể chứa khoảng 5.610 hành khách và 2.350 thủy thủ đoàn.

Chiếc siêu du thuyền này sẽ mang đến cho các hành khách một trải nghiệm như đang vui chơi ở một 'công viên nước' khổng lồ trên biển với hồ bơi và 6 đường trượt nước dài kỷ lục. Ngoài ra, Icon of the Seas sẽ gia nhập hạm đội Royal Caribbean vào ngày 26/10, trước khi ra khơi trong năm 2024" , Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Royal Caribbean International, Michael Bayley cho biết.

Được biết, trước đó, danh hiệu tàu du lịch lớn nhất thế giới hiện nay đang thuộc về một con tàu khác trong hạm đội Royal Caribbean, Wonder of the Seas, có chiều dài ngắn hơn 3 mét so với Icon of the Sea và đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vào năm ngoái.

Royal Caribbean International đang quảng bá Icon of the Seas là đỉnh cao của du thuyền trên biển.

"Chúng tôi đang cố gắng để Icon of the Seas trở thành kì nghỉ đáng giá cho gia đình bạn, để rồi khi được ngắm nhìn lại khoảng thời gian đó bạn sẽ thấy điều đó thật tuyệt vời.

Con tàu đang sử dụng công nghệ mới nhất và được xây dựng dựa trên 50 kinh nghiệm thực tiễn của công ty" , ông Bayley nói.

Theo một tuyên bố của Royal Caribbean, Icon of the Seas đã hoàn thành loạt thử nghiệm trên biển đầu tiên vào ngày 22.6.

Hơn 450 chuyên gia đã tiến hành các cuộc thử nghiệm sơ bộ tỏng 4 ngày đối với động cơ chính, mũi và chân vịt của con tàu, cũng như kiểm tra mức độ tiếng ồn và độ rung khi vận hành.

"Trong loạt thử nghiệm trên biển, Icon of the Seas đã di chuyển hàng trăm kilomet, trong đó các động cơ chính, thân tàu, hệ thống phanh, hệ thống lái, tiếng ồn và độ rung đều được kiểm tra. Mọi thứ đã được thực hiện theo đúng lịch trình, trừ chuyến khởi hành bị trì hoãn do điều kiện gió.

Giữa giai đoạn chuẩn bị và lên kế hoạch thử nghiệm, bước quan trọng trong hành trình đưa Icon of the Seas vào hoạt động bắt buộc phải có sự tham gia của hơn 2.000 chuyên gia, trải qua hàng trăm dặm di chuyển với 4 tàu kéo có khối lượng từ 37 đến 67 tấn và hơn 350 giờ làm việc" , một tuyên bố cho biết.

Khoảng 2.600 công nhân đã làm việc trên Icon of the Seas mỗi ngày. Đối với cuộc thử nghiệm trên biển, hàng trăm chuyên gia đã có mặt trên tàu để đánh giá hiệu suất. Royal Caribbean cho biết một đợt thử nghiệm trên biển thứ hai đã được lên kế hoạch vào cuối năm 2023.

Không gian tráng lệ, thiết kế đẳng cấp và công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới

Siêu du thuyền của Royal Caribbean International hứa hẹn cung cấp hơn 40 loại hình ăn uống và giải trí, phần lớn trong số đó đã bao gồm trong giá vé.

Icon of the Seas được thiết kế với 20 tầng và 8 khu vực khác nhau, sẵn sàng phục vụ mọi đối tượng khách du lịch, từ khu vực dành riêng cho các gia đình trẻ đến các không gian chỉ dành cho người lớn như quán bar đều có trên chiếc du thuyền hạng sang.

Có 28 hạng phòng khác nhau dành cho nhiều kiểu gia đình. Bên cạnh đó, siêu du thuyền còn có nhiều kiểu phòng lớn với tầm nhìn ra biển được thiết kế phù hợp với du khách đi theo nhóm.

Royal Caribbean International cho biết đã dành rất nhiều thời gian để thiết kế những căn phòng hoàn hảo lấy cơ sở từ gia đình.

Icon of the Seas là con tàu đầu tiên của Royal Caribbean International chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) và công nghệ pin nhiên liệu. Thiết kế bình chứa nhiên liệu LNG như một phần trong quá trình công ty chuyển đổi sang một tương lai năng lượng sạch.

Hành khách có thể tận hưởng bể bơi vô cực trên tàu.

Theo một số nguồn tin cho biết, sau khi hoạt động chính thức, Icon of the Seas sẽ chạy quanh năm với các kì nghỉ 7 ngày ở Đông và Tây Caribbean quanh năm, nơi hành khách có thể ghé thăm các điểm đến nhiệt đới nổi tiếng như Bahamas, Mexico, St. Maarten và Honduras, cũng như hòn đảo tư nhân của Royal Caribbean, CocoCay.

Mỗi chuyến đi sẽ bao gồm một chuyến tham quan tại CocoCay, điểm đến trên đảo tư nhân từng đoạt giải thưởng của Royal Caribbean và Bãi biển Hideaway.

Một số thông tin không chính thức về Icon of the Seas cho thấy doanh thu đặt vé trước đã phá kỷ lục. Tại một cuộc báo vào đầu năm nay, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Royal Caribbean International đã mô tả trong kết quả tài chính quý của công ty rằng: "Siêu du thuyền là sản phẩm mới hoạt động tốt nhất mà chúng tôi từng có theo đúng nghĩa đen", CNN dẫn lời.