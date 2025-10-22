Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cận cảnh tuyến đường được Trưởng Phòng CSGT Hà Nội nói 'về đêm là thành bãi xe khổng lồ'

22-10-2025 - 09:52 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tại Sở Xây dựng Hà Nội chiều 21/10, đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, tình trạng đỗ xe lấn chiếm lòng đường ảnh hưởng đến giao thông có nguyên nhân từ các nhà cao tầng không có hầm, bãi đỗ xe. Trong đó, riêng tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm "cứ đêm về là lòng đường thành bãi xe khổng lồ".

VIDEO xe ô tô đỗ kéo dài ở lòng đường Nghiêm Xuân Yên đêm 21/10
Cận cảnh tuyến đường được Trưởng Phòng CSGT Hà Nội nói 'về đêm là thành bãi xe khổng lồ'- Ảnh 1.

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm đang có rất nhiều tòa nhà cao tầng, nhưng lại không có tầng hầm và bãi đỗ xe ô tô để phục vụ người dân.

Cận cảnh tuyến đường được Trưởng Phòng CSGT Hà Nội nói 'về đêm là thành bãi xe khổng lồ'- Ảnh 2.

Ông cho biết, từng nhiều lần đi kiểm tra, cứ chiều và đêm xuống tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm trở thành bãi xe xếp kéo dài trên đường.

Cận cảnh tuyến đường được Trưởng Phòng CSGT Hà Nội nói 'về đêm là thành bãi xe khổng lồ'- Ảnh 3.

Ghi nhận tại tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm trong đêm 21/10, PV Tiền Phong nhận thấy, đoạn chạy qua các tòa nhà chung cư Kim Văn - Kim Lũ, Vinaconex... có rất nhiều biển cấm dừng, cấm đỗ nhưng các phương tiện vẫn dừng, đỗ tràn lan.

Cận cảnh tuyến đường được Trưởng Phòng CSGT Hà Nội nói 'về đêm là thành bãi xe khổng lồ'- Ảnh 4.

Các hàng xe đỗ dài nằm trọn ở lòng đường Nghiêm Xuân Yêm

Cận cảnh tuyến đường được Trưởng Phòng CSGT Hà Nội nói 'về đêm là thành bãi xe khổng lồ'- Ảnh 5.

Cận cảnh tuyến đường được Trưởng Phòng CSGT Hà Nội nói 'về đêm là thành bãi xe khổng lồ'- Ảnh 6.

Thời điểm từ 21h - 23h, phóng viên ghi nhận, đường Nghiêm Xuân Yêm đoạn qua các tòa nhà chung cư cao tầng khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ, Vinaconex... xe đỗ thành 3 hàng dài, chiếm hơn nửa lòng đường.

Cận cảnh tuyến đường được Trưởng Phòng CSGT Hà Nội nói 'về đêm là thành bãi xe khổng lồ'- Ảnh 7.

Với các tuyến đường khác chạy xung quanh các tòa nhà khu chung cư Kim Văn - Kim Lũ, Vinaconex... ô tô, xe máy cũng đỗ tràn cả hai bên, chiếm gần hết lòng đường

Cận cảnh tuyến đường được Trưởng Phòng CSGT Hà Nội nói 'về đêm là thành bãi xe khổng lồ'- Ảnh 8.

Lực lượng chức năng đã nhiều lần đến kiểm tra, xử lý và cẩu kéo cả xe đỗ ở lòng đường Nghiêm Xuân Yêm..., tuy nhiên người dân ở đây cho biết, do tòa nhà không có bãi xe và hầm để ô tô, nếu không để xe ở lòng đường, vỉa hè họ không biết để ở đâu (?).

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, ùn tắc giao thông hiện nay có nguyên nhân từ dừng đỗ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Nguyên dân do các nhà cao tầng không đáp ứng được nhu cầu nên xe mới đỗ ra đường. Ông Nghĩa nêu dẫn chứng cụ thể, tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm đang có rất nhiều tòa nhà cao tầng, nhưng lại không có tầng hầm và bãi đỗ xe ô tô để phục vụ người dân. Bản thân ông từng nhiều lần đi kiểm tra, cứ chiều và đêm xuống tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm trở thành "bãi xe" xếp kéo dài trên đường.

Từ thực tế này, ông đề nghị các sở ngành, từ nay khi cấp phép nhà cao tầng cơ quan chức năng cần xem phương án đỗ xe phục vụ nhu cầu người dân trong tòa nhà của chủ đầu tư có đáp ứng được thì mới cấp phép.

Theo Anh Trọng

Báo Tiền Phong

