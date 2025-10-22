Cận cảnh tuyến đường được Trưởng Phòng CSGT Hà Nội nói 'về đêm là thành bãi xe khổng lồ'
Tại Sở Xây dựng Hà Nội chiều 21/10, đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, tình trạng đỗ xe lấn chiếm lòng đường ảnh hưởng đến giao thông có nguyên nhân từ các nhà cao tầng không có hầm, bãi đỗ xe. Trong đó, riêng tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm "cứ đêm về là lòng đường thành bãi xe khổng lồ".
Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng Phòng CSGT Hà Nội cho biết, ùn tắc giao thông hiện nay có nguyên nhân từ dừng đỗ xe lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Nguyên dân do các nhà cao tầng không đáp ứng được nhu cầu nên xe mới đỗ ra đường. Ông Nghĩa nêu dẫn chứng cụ thể, tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm đang có rất nhiều tòa nhà cao tầng, nhưng lại không có tầng hầm và bãi đỗ xe ô tô để phục vụ người dân. Bản thân ông từng nhiều lần đi kiểm tra, cứ chiều và đêm xuống tuyến đường Nghiêm Xuân Yêm trở thành "bãi xe" xếp kéo dài trên đường.
Từ thực tế này, ông đề nghị các sở ngành, từ nay khi cấp phép nhà cao tầng cơ quan chức năng cần xem phương án đỗ xe phục vụ nhu cầu người dân trong tòa nhà của chủ đầu tư có đáp ứng được thì mới cấp phép.
Báo Tiền Phong