Cận cảnh viên kim cương lớn nhất thế giới: Giá trị bằng gần nửa tấn vàng nguyên chất!

Đây được xem là viên kim cương thô lớn nhất từng được tìm thấy trên Trái Đất, với kích thước khiến cả giới khoa học lẫn giới kim hoàn kinh ngạc.

Viên Cullinan được phát hiện vào năm 1905 tại mỏ Premier ở Pretoria , Nam Phi. Người phát hiện ra nó là quản lý mỏ Frederick Wells. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào một vật thể lấp lánh trong vách đá, ông đã dùng dao tách ra và phát hiện đó là một viên kim cương khổng lồ. Sau khi cân đo, viên đá này có trọng lượng lên tới 3.106 carat , tương đương khoảng 621 gram – gần bằng trọng lượng của một chai nước nhỏ.

Viên kim cương thô Cullinan được nhiều nhà đá quý học dự đoán có giá hàng trăm triệu USD, thậm chí có khả năng vượt quá 1 tỉ USD - Ảnh: Public Domain

Do kích thước quá lớn, viên Cullinan sau đó được gửi tới Amsterdam để cắt gọt. Các chuyên gia kim hoàn đã mất nhiều tháng nghiên cứu trước khi dám thực hiện nhát cắt đầu tiên. Cuối cùng, viên kim cương khổng lồ này được chia thành 9 viên đá lớn và gần 100 viên nhỏ hơn . Trong đó nổi tiếng nhất là Cullinan I (530,2 carat) và Cullinan II , hiện được gắn trên vương trượng và vương miện của Hoàng gia Anh.

Điều thú vị là Cullinan chưa từng được bán trên thị trường nên rất khó xác định giá chính xác. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đá quý ước tính nếu quy đổi theo giá kim cương chất lượng cao khoảng 10.000 USD mỗi carat , giá trị lý thuyết của viên kim cương thô ban đầu có thể lên tới hơn 31 triệu USD .

Nữ hoàng Elizabeth II cầm viên kim cương Cullinan I gắn trên quyền trượng, đồng thời đội vương miện Imperial State Crown đính kim cương Cullinan II sau lễ đăng quang của bà vào ngày 2-6-1953 - Ảnh: Public Domain

Nếu đem số tiền này quy đổi sang vàng, con số trở nên rất ấn tượng. Với giả định giá vàng quốc tế khoảng 70 USD mỗi gram , giá trị của viên Cullinan tương đương khoảng 440.000 gram vàng , tức gần 440 kilogram vàng . Nói cách khác, giá trị của viên kim cương này có thể ngang với gần nửa tấn vàng nguyên chất .

Hơn một thế kỷ đã trôi qua, nhưng Cullinan vẫn giữ kỷ lục là viên kim cương thô lớn nhất từng được phát hiện. Không chỉ có giá trị vật chất khổng lồ, nó còn là biểu tượng cho sự kỳ diệu của thiên nhiên – nơi hàng triệu năm địa chất có thể tạo ra một báu vật khiến cả thế giới phải kinh ngạc.