Sau vài năm mua vàng, nhiều người mới nhận ra mình thiếu điều quan trọng nhất

13-03-2026 - 15:16 PM | Lifestyle

Sau khi mua vàng, đến lúc nhìn lại toàn bộ tình hình tiền bạc của mình, nhiều người mới nhận ra có một điều quan trọng trước giờ gần như chưa từng được nghĩ tới.

Có người bắt đầu mua vàng từ những năm đầu đi làm. Lúc đầu chỉ là một vài chỉ nhỏ khi có tiền dư, sau đó thành thói quen: lâu lâu lại mua thêm một ít rồi cất đi. Theo thời gian, số vàng cũng tăng dần và mang lại cảm giác khá yên tâm, ít nhất mình cũng đang tích lũy được một phần tài sản.

Nhưng sau vài năm, khi nhìn lại tình hình tài chính của mình, không ít người bắt đầu nhận ra một điều: vàng thì có, nhưng kế hoạch tiền bạc thì lại khá mơ hồ.

Chị Mai (32 tuổi, TP.HCM) bắt đầu mua vàng từ khi mới đi làm. Thói quen này đến từ gia đình, khi mẹ chị luôn coi vàng là cách giữ tiền chắc chắn nhất. Mỗi khi có tiền dư sau chi tiêu, chị thường mua một ít vàng rồi cất đi, coi như đã để dành được một khoản.

Nhiều năm trôi qua, số vàng của chị cũng không hề ít. Mỗi lần giá vàng tăng, chị lại thấy mình đã có một quyết định khá đúng. Nhưng khi bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến tài chính cá nhân, chị thử ngồi xuống nhìn lại toàn bộ tình hình tiền bạc của mình.

Lúc đó, chị mới nhận ra một điều khá lạ: mình đã tích vàng khá đều đặn, nhưng chưa từng thật sự nghĩ đến mục tiêu tài chính dài hạn.

Chẳng hạn như: cần bao nhiêu tiền cho quỹ dự phòng, mục tiêu tài sản trong vài năm tới là gì, hay khoản tiền tiết kiệm nên được phân bổ như thế nào. Vàng vẫn được mua đều, nhưng phần còn lại của bức tranh tài chính thì khá rời rạc.

“Trước đó mình chỉ nghĩ đơn giản là có tiền dư thì mua vàng cho chắc. Nhưng khi nhìn lại mới thấy mình chưa thật sự có một kế hoạch tài chính rõ ràng,” chị Mai nói.

Thực tế, vàng vẫn được xem là một trong những kênh tích lũy quen thuộc. Nó có ưu điểm là giúp giữ giá trị tài sản trong dài hạn và tạo cảm giác khá an toàn với nhiều người. Tuy nhiên, vàng thường chỉ đóng vai trò một phần trong tổng thể tài chính, chứ hiếm khi là toàn bộ chiến lược.

Nếu chỉ tập trung tích vàng mà không nghĩ đến mục tiêu tiền bạc dài hạn, nhiều người có thể rơi vào tình huống khá phổ biến: tài sản vẫn tăng, nhưng không rõ mình đang hướng tới điều gì.

Sau khi nhận ra điều này, chị Mai bắt đầu thay đổi cách quản lý tiền. Vàng vẫn được giữ như một phần tài sản tích lũy, nhưng chị bắt đầu xây dựng thêm những mục tiêu rõ ràng hơn: quỹ dự phòng cho vài tháng chi tiêu, một khoản dành cho đầu tư dài hạn và một phần nhỏ tiếp tục dành cho vàng.

Với chị, bài học sau nhiều năm tích vàng khá đơn giản: có tài sản là một chuyện, nhưng biết mình đang tích lũy vì điều gì lại là chuyện khác.

Và đôi khi, phải sau vài năm mua vàng đều đặn, nhiều người mới bắt đầu nhận ra thứ mình thiếu không phải là vàng, mà là một kế hoạch tài chính tổng thể.

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

