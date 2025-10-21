Trên trang cá nhân, nhà thiết kế Đỗ Vân Trí vừa chia sẻ cảm xúc đặc biệt khi năm nay là năm thứ 11 đồng hành cùng chương trình Đường lên đỉnh Olympia . Theo anh, thiết kế năm nay đánh dấu nhiều sự kiện lớn của đất nước trong năm 2025 và cũng kỷ niệm 25 năm lên sóng Đường lên đỉnh Olympia .

Vòng nguyệt quế của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 được thiết kế bởi công nghệ tiên tiến mạ chân không vàng 18K, phủ thêm lớp nano bảo vệ. Dáng vòng được thiết kế mở thoáng hơn, thay vì bố cục khép kín. Các lá nguyệt quế được xếp so le từng tầng, tạo cảm giác chuyển động, biểu trưng cho sự phát triển, đổi mới và tinh thần không ngừng vươn lên của thế hệ mới.

Theo nhà thiết kế Đỗ Vân Trí, điểm nhấn nổi bật nhất trong thiết kế là chi tiết chứa đựng thông điệp quốc gia - ngôi sao vàng năm cánh, biểu tượng trên Quốc kỳ Việt Nam được khéo léo đặt trên vòng nguyệt quế.

Qua đó, truyền tải thông điệp sâu sắc gửi gắm tới quán quân và thế hệ trẻ tương lai của đất nước - “Vinh quang không chỉ đến từ chiến thắng, mà còn từ hành trình nỗ lực hoàn thiện bản thân. Hãy đặt tình yêu nước và khát vọng cống hiến lên hàng đầu".

Cận cảnh vòng nguyệt quế dành cho Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 25. Ảnh: BTC

