Bà Liên hỏi, vậy người lao động làm buổi sáng, nghỉ phép năm buổi chiều, sau đó vào tăng ca theo yêu cầu của bộ phận cũng từ 16 giờ 30 đến 19 giờ, thì tăng ca tính 150% hay 300%?

Trong thời gian thử việc, người lao động nhận công việc trình độ chuyên môn trung cấp, thử việc 1 tháng và ký hợp đồng thử việc riêng lẻ. Sau 1 tháng thử việc quản lý thấy không phù hợp nên chuyển người lao động qua vị trí khác cùng bộ phận và bắt đầu thử việc lại 1 tháng, như vậy có đúng không?

Bộ Nội vụ trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 thì tiền lương làm thêm giờ theo khoản 1 Điều 98 Bộ luật Lao động năm 2019 được xác định theo tiền lương giờ thực trả hoặc đơn giá tiền lương sản phẩm của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, với mức ít nhất bằng 150% khi làm thêm vào ngày thường, 200% khi làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần, 300% khi làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Căn cứ quy định nêu trên, đề nghị bà căn cứ hình thức trả lương đã thỏa thuận với doanh nghiệp theo Điều 96 Bộ luật Lao động năm 2019 và đối chiếu quy định tại Điều 55 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP để xác định tiền lương làm thêm giờ phù hợp với quy định của pháp luật lao động.

Quy định về thử việc

Theo quy định tại Điều 25 Bộ luật Lao động năm 2019 thì thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc một lần đối với một công việc.

Khoản 1 Điều 27 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định:

"1. Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.

Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc".

Căn cứ quy định nêu trên và thông tin bà cung cấp, bà không thông tin cụ thể về kết quả thử việc lần 1 và công việc đã thử việc tại 2 lần nên Bộ Nội vụ không có đủ thông tin để trả lời. Theo đó, đề nghị bà căn cứ quy định nêu trên xác định kết quả thử việc, công việc được yêu cầu thử việc tại 2 lần để xem xét việc thực hiện thử việc của mình tại doanh nghiệp.