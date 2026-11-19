Hà Nội điều chỉnh rào chắn đường Cổ Linh từ ngày 20-11 để thi công đường trên cao. Ảnh minh họa

Theo thông báo của Sở Xây dựng, đoạn từ ngõ 206 đến ngõ 216 Cổ Linh, dài khoảng 260m, sẽ được rào chắn cố định làn phương tiện sát vỉa hè ở cả hai bên đường. Việc rào chắn nhằm phục vụ thi công hạng mục xén vỉa hè, mở rộng mặt đường Cổ Linh, tạo điều kiện triển khai giai đoạn 2 của dự án.

Đối với đoạn từ ngõ 33 đến ngõ 541 Cổ Linh, phương án rào chắn di động tiếp tục thực hiện như phương án trước đó đã được phê duyệt.

Để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị thi công cuốn chiếu theo từng phân đoạn, bảo đảm an toàn giao thông, giảm thiểu ùn tắc. Tại khu vực thi công phải bố trí hàng rào, dây phản quang, hệ thống biển báo và 3 lớp cảnh báo từ xa, lần lượt tại các khoảng cách 200m, 100m và 50m trước phạm vi thi công.

Các đơn vị cũng phải bố trí người hướng dẫn, điều tiết phương tiện tại khu vực rào chắn và phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng từ xa. Phương tiện phục vụ thi công chỉ được ra ngoài phạm vi rào chắn từ 22h hôm trước đến trước 5h sáng hôm sau; sau thời gian này phải di chuyển về nơi tập kết, không dừng đỗ trên phạm vi thi công gây cản trở giao thông.

Trong các ngày lễ, Tết hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức năng, chủ đầu tư phải chỉ đạo nhà thầu thu dọn máy móc, vật liệu, đất đá thải và hoàn trả ngay hiện trạng hạ tầng giao thông.