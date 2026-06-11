Cần ‘đại bàng’ mang vốn, công nghệ, chuỗi cung ứng tới Cần Thơ

Tại Hội thảo "Phát triển dịch vụ logistics TP. Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng ĐBSCL", diễn ra chiều 10/6, ông Lê Thanh Hòa - Quyền Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP. Cần Thơ - cho biết, các chiến lược, quy hoạch phát triển quốc gia, và lợi thế tự nhiên đều cho Cần Thơ lợi thế thành trung tâm logistics của ĐBSCL.

Tuy nhiên, theo ông Hòa, hệ thống logistics của Cần Thơ và của vùng còn nhiều hạn chế. Hạ tầng kết nối chưa đồng bộ; chi phí logistics cao; doanh nghiệp (DN) logistics phần lớn quy mô nhỏ; liên kết vùng, chuyển đổi số và logistics xanh cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn.

Đại biểu nêu ý kiến tại hội thảo.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - nhận định, Cần Thơ có vị trí trung tâm vùng, nhiều tiềm năng trở thành đầu mối logistics và xuất khẩu nông sản của toàn vùng. Tuy nhiên, còn những điểm nghẽn lớn không riêng của Cần Thơ, mà cả vùng ĐBSCL cần được giải quyết, như: Thiếu hệ thống kho lạnh quy mô lớn; thiếu trung tâm kiểm định, chiếu xạ quốc tế; luồng hàng hải sông Hậu còn hạn chế, trong khi hệ thống cao tốc đang hoàn thiện… Do đó, hàng hóa của vùng phải vận chuyển lên TPHCM, miền Đông để xuất khẩu, làm giảm sức cạnh tranh của nông sản trong vùng xuất khẩu.

Ông Nguyễn Đức Bình - Tổng Thư ký Hiệp hội DN dịch vụ logistics Việt Nam - cho rằng, nông thủy sản ĐBSCL sản lượng lớn nhưng giá trị gia tăng bị bào mòn bởi chi phí logistics. Tới 90% hàng hóa xuất khẩu đi đường bộ, chi phí logistics chiếm tới 30% giá thành; số lượng DN logistics của vùng chỉ chiếm 7% cả nước, DN siêu nhỏ chiếm tới 42% tổng số DN toàn vùng, thu hút đầu tư FDI chỉ bằng 3% cả nước.

Theo ông Nguyễn Đức Bình, giải bài toán logistics Cần Thơ chính là giải bài toán năng lực cạnh tranh cho nông thủy sản toàn vùng ĐBSCL. Cần Thơ cần những DN ‘đại bàng’ mang theo vốn, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu; nâng tầm DN nội địa để hình thành mạng lưới DN phụ trợ bền vững.

Hạ tầng logistics của Cần Thơ và ĐBSCL còn nhiều điểm nghẽn.

Cũng theo Tổng Thư ký Hiệp hội DN dịch vụ logistics Việt Nam, việc liên kết vùng thực chất phải bắt đầu từ việc chia sẻ dữ liệu chung và quy hoạch không gian bổ trợ lẫn nhau, do Cần Thơ làm nhạc trưởng. Xóa bỏ tình trạng manh mún, chấm dứt việc mỗi địa phương tự làm quy hoạch cảng/kho lạnh lẻ tẻ, triệt tiêu lợi thế của nhau.

Các chuyên gia cũng kiến nghị, Cần Thơ cần hoàn thiện thể chế đặc thù, phát triển hạ tầng logistics hiện đại, xây dựng chuỗi cung ứng lạnh hoàn chỉnh. Phát triển logistics là chìa khóa để Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng và trung tâm kết nối vùng ĐBSCL.

Ông Lê Công Lý - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Cần Thơ cho rằng, logistics không thể phát triển trong ranh giới hành chính của một địa phương. Cần Thơ sẽ chủ động làm vai trò điều phối, kết nối với các tỉnh trong vùng, kết nối với TPHCM, Đông Nam Bộ, Campuchia và các hành lang kinh tế tiểu vùng Mekong. Mục tiêu giảm chi phí, rút ngắn thời gian, nâng cao giá trị hàng hóa và tăng sức cạnh tranh cho cả vùng ĐBSCL...