Kết luận của Bộ Chính trị: “Không để tình trạng vào biên chế là ổn định suốt đời”

Ảnh minh họa.

Bộ Chính trị vừa ban hành Kết luận số 40-KL/TW ngày 02/6/2026 về bổ sung, sửa đổi Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; giao biên chế của hệ thống chính trị năm 2026 và định hướng giai đoạn 2027-2031.

Định hướng giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031

Kết luận số 40-KL/TW nêu rõ, t iếp tục thực hiện tinh giản biên chế của hệ thống chính trị (khoảng từ 5 đến 10%) trên cơ sở kế hoạch, lộ trình, cam kết trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương trong việc thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền, áp dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng phương pháp quản trị, quản lý mới, cải cách thủ tục hành chính, tinh giản quy trình công việc, giảm khâu trung gian trong tác nghiệp, sắp xếp tinh gọn tổ chức bên trong, sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, giảm số lượng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức làm cơ sở xây dựng lộ trình giảm biên chế, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng và chuẩn hoá cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ xã, phường, đặc khu và nâng cao năng suất lao động, giảm giờ làm, cải cách chính sách tiền lương khu vực công.

Rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới định mức biên chế ; xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành và liên thông từ Trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, liên thông, dùng chung"; trong đó có cơ sở dữ liệu quốc gia về biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

Đẩy mạnh phân cấp quản lý biên chế cho các cơ quan được giao thẩm quyền quản lý biên chế, các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương. Thực hiện rà soát định kỳ hằng năm để kịp thời cập nhật, điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế; thu hồi, điều chuyển biên chế đồng bộ với lộ trình thực hiện phân cấp, phân quyền, chuyển đổi số, cải cách hành chính và chuyển biên chế từ nơi sử dụng kém hiệu quả sang nơi thiếu hụt, quá tải.

Áp dụng phương pháp quản trị theo dữ liệu, lượng hoá công việc để xác định nhu cầu biên chế thực tế . Chuyển từ quản lý số lượng biên chế sang quản lý chất lượng và hiệu quả thực thi công vụ; định kỳ đánh giá cán bộ bằng các chỉ số được lượng hoá, đưa ra khỏi hệ thống những người không đủ năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ để thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức đủ trình độ, năng lực vào bộ máy.

Không để tình trạng vào biên chế là ổn định suốt đời

Đáng chú ý, tại Kết luận số 40-KL/TW, tại phần tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu một cách toàn diện và đề xuất đổi mới công tác quản lý và giao biên chế của hệ thống chính trị nhằm bảo đảm hiệu quả thực chất, đồng bộ với chủ trương, chính sách của Đảng về đề án vị trí việc làm và đề án tiền lương. Trong đó quán triệt một số yêu cầu sau:

Đổi mới căn bản tư duy, nhận thức, phương pháp xác định biên chế của hệ thống chính trị; chuyển từ tư duy cố định, dài hạn sang theo chu kỳ 3 năm để điều chỉnh phù hợp; xác định biên chế bảo đảm khoa học, khách quan, theo định mức, tiêu chí, tiêu chuẩn rõ ràng, phù hợp thực tiễn; giải quyết cơ bản các hạn chế, bất cập từ nhiều nhiệm kỳ.

Giao biên chế phải gắn chặt với đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền, chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm và kết quả đầu ra cụ thể; những công việc có thể số hoá, tự động hoá, xã hội hoá thì kiên quyết giảm biên chế hành chính giản đơn để tăng cường cho các lĩnh vực then chốt, trong đó ưu tiên các nhiệm vụ chiến lược, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số và các địa phương trọng điểm, cực phát triển gắn với thực hiện các chỉ tiêu phát triển theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, bảo đảm tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị 3 cấp tinh gọn, hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia, quản trị địa phương, phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu phát triển và tăng trưởng "2 con số" của đất nước trong giai đoạn mới.

Công tác quản lý biên chế phải đặt trong tổng thể công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Phải chuyển mạnh tư duy "quản lý biên chế" sang "quản trị nguồn nhân lực quốc gia phục vụ phát triển đất nước" với mục tiêu quản lý và sử dụng hiệu quả từng biên chế được giao. Xác định tổng biên chế của hệ thống chính trị có cơ cấu hợp lý; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng cao, được quản lý chặt chẽ, hiệu quả.

Không để tình trạng nơi thiếu người làm việc thì không được bổ sung, trong khi nơi hiệu quả thấp vẫn giữ biên chế ổn định. Phải có cơ chế mạnh hơn để sàng lọc, thay thế người không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện đúng nguyên tắc "có vào - có ra" đối với biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước, không để tình trạng vào biên chế là ổn định suốt đời.

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "xin biên chế", "giữ ghế", "giữ cơ cấu" vì lợi ích cục bộ. Từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương rà soát kỹ lưỡng, thực hiện sắp xếp tổ chức bên trong, bảo đảm lược bỏ các khâu trung gian, bộ phận hoạt động hình thức, năng suất thấp.

Đẩy mạnh chuyển giao các nhiệm vụ và dịch vụ hành chính công mà Nhà nước không nhất thiết phải thực hiện cho doanh nghiệp, các tổ chức xã hội đảm nhiệm. Nghiên cứu tạo bước đột phá trong việc tinh giản biên chế sự nghiệp gắn với đẩy mạnh tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường xã hội hoá những công việc, dịch vụ mà khu vực tư nhân có thể thực hiện tốt, nhất là lĩnh vực giáo dục, y tế.

Cân đối, phù hợp với kế hoạch ngân sách trung hạn; tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên, giảm tỉ trọng chi hoạt động của bộ máy trong tổng chi ngân sách nhà nước, tăng thu nhập, tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức.