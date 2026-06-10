Nhiều bộ ngành, địa phương giải ngân vốn đầu tư công chậm

Bộ Tài chính đã có báo cáo số 7764/BTC-PTHT ngày 09/6/2026 về tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) - lũy kế đến hết ngày 04/6/2026.

Tổng kế hoạch đầu tư công giao năm 2026 đến 04/6/2026 là 1.026.769,3 tỷ đồng

Theo báo cáo, tổng kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ giao là 1.013.443,4 tỷ đồng; bao gồm: vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 363.216,8 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 650.226,6 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư công vốn NSNN năm 2026 đã được Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm là 995.348,05 tỷ đồng; bao gồm: vốn NSTW là 345.121,45 tỷ đồng (vốn trong nước là 327.440,122 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 17.681,328 tỷ đồng) và vốn NSĐP là 650.226,6 tỷ đồng.

Kế hoạch đầu tư công vốn NSTW năm 2026 được giao bổ sung là 18.095,4 tỷ đồng (vốn trong nước).

Kế hoạch vốn cân đối NSĐP năm 2026 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo) là 13.325,9 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kế hoạch giao năm 2026 đến thời điểm báo cáo (gồm: kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng) là 1.026.769,3 tỷ đồng.

Tổng số vốn đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đạt 97,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao

Tổng số vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án là 1.004.037,1 tỷ đồng (bao gồm: vốn NSTW là 347.675 tỷ đồng, vốn NSĐP là 656.362,1 tỷ đồng). Nếu không tính kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng (13.325,9 tỷ đồng), tổng số vốn đã phân bổ chi tiết là 990.711,2 tỷ đồng, đạt 97,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao.

Số vốn chưa phân bổ chi tiết là 22.732,2 tỷ đồng của 12 bộ, cơ quan trung ương và 12 địa phương (chiếm 2,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao) chủ yếu đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục đầu tư, chưa đảm bảo điều kiện bố trí kế hoạch vốn theo quy định; một số bộ, cơ quan đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn để điều chuyển cho bộ, cơ quan và địa phương có nhu cầu sử dụng.

Số giải ngân phát sinh trong tuần 29 - 04/6/2026 gấp 1,8 lần số giải ngân phát sinh trong tuần trước

Số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 28/5/2026 là 198.374,9 tỷ đồng, đạt 19,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Số giải ngân từ đầu năm đến hết ngày 04/6/2026 là 227.196,7 tỷ đồng, đạt 22,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Như vậy, số giải ngân phát sinh trong tuần 29 - 04/6/2026 là 28.821,8 tỷ đồng; gấp 1,8 lần so với số giải ngân phát sinh trong tuần trước.

Kết quả tính đến hết ngày 04/6/2026, so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 09 bộ, cơ quan và 15 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước (bao gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội; Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam; Bộ Quốc phòng; Bộ Tư pháp; Bộ Ngoại giao; Bộ Công an; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thành phố Hải Phòng; Điện Biên; Thành phố Hà Nội; Hà Tĩnh; Tây Ninh; Lạng Sơn; Thái Nguyên; Lai Châu; Sơn La; Quảng Ninh; Cà Mau; Tuyên Quang; Thành phố Đồng Nai; Gia Lai; Lào Cai).

Còn 26 bộ, cơ quan và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới bình quân chung cả nước (trong đó, một số bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 1% và chưa giải ngân gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước, Đài Truyền hình Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Liên minh hợp tác xã Việt Nam, Bộ Dân tộc và Tôn giáo…).

Theo Bộ Tài chính, nếu không tính 5% kế hoạch vốn đầu tư công NSĐP (tương đương 32.511,3 tỷ đồng) thực hiện tiết kiệm để dự kiến đầu tư cho đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, số giải ngân đến hết ngày 04/6/2026 của cả nước đạt 23,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (980.932,1 tỷ đồng).

Toàn văn Báo cáo của Bộ Tài chính về thực hiện chế độ báo cáo nhanh theo tuần tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2026 - lũy kế đến hết ngày 04/6/2026 .