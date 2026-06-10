Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông báo quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, áp dụng từ ngày 1/7 tới đây

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn về việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới.

Ngày 8/6, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, đơn vị đã có Công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới.

Theo đó, căn cứ quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Nghị định số 161 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai việc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới (2.530.000 đồng/tháng) từ ngày 1/7/2026.

Quy định mới áp dụng đối với các nhóm đối tượng sau:

Thông báo quan trọng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, áp dụng từ ngày 1/7 tới đây- Ảnh 1.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số kịp thời điều chỉnh, bổ sung phần mềm quản lý thu và hỗ trợ kỹ thuật để các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện kịp thời theo đúng quy định.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các địa phương, đơn vị báo cáo kịp thời về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét, giải quyết.

Cơ quan Thuế phát thông báo mới đến hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên cả nước

Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một sự thay đổi lớn chưa từng có tại Việt Nam

Một sự thay đổi lớn chưa từng có tại Việt Nam Nổi bật

Diễn biến mới tại dự án hầm đường bộ đi qua đèo dài nhất Việt Nam, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 giờ xuống 11 phút

Diễn biến mới tại dự án hầm đường bộ đi qua đèo dài nhất Việt Nam, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 giờ xuống 11 phút Nổi bật

Tin vui: Từ 12/6, những người dân thuộc diện này tại Hà Nội được giao đất ở và miễn 100% tiền sử dụng đất

Tin vui: Từ 12/6, những người dân thuộc diện này tại Hà Nội được giao đất ở và miễn 100% tiền sử dụng đất

16:43 , 10/06/2026
Vì sao nên dùng WiFi Viettel?

Vì sao nên dùng WiFi Viettel?

16:18 , 10/06/2026
Từ tháng 7.2026, cha mẹ bắt buộc phải làm thủ tục này khi đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh

Từ tháng 7.2026, cha mẹ bắt buộc phải làm thủ tục này khi đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh

15:42 , 10/06/2026
Từ 1/7, người nộp thuế sẽ bị cơ quan Thuế kiểm tra trụ sở trong trường hợp sau

Từ 1/7, người nộp thuế sẽ bị cơ quan Thuế kiểm tra trụ sở trong trường hợp sau

14:52 , 10/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên