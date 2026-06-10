Diễn biến mới tại dự án hầm đường bộ đi qua đèo dài nhất Việt Nam, rút ngắn thời gian di chuyển từ 2 giờ xuống 11 phút

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu, chiều 9/6, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn công tác của tỉnh Lai Châu đã có buổi làm việc với UBND phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai) nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên kết nối thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai với huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Tại buổi làm việc, các cơ quan chuyên môn của hai địa phương đã báo cáo tình hình triển khai dự án, kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tiến độ thi công các hạng mục; đồng thời đánh giá những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Theo báo cáo, đối với địa phận tỉnh Lai Châu, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai thi công. Chủ đầu tư đã bàn giao phần lớn mặt bằng sạch cho các nhà thầu thi công, đồng thời tiếp tục phối hợp xử lý một số vướng mắc còn tồn tại liên quan đến đất đai, hạ tầng kỹ thuật và công tác bồi thường. Công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, khai thác tận thu lâm sản, di chuyển hệ thống điện và thi công các hạng mục công trình đang được triển khai theo kế hoạch.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu)

Đối với địa phận tỉnh Lào Cai, các cơ quan, đơn vị liên quan đã hoàn thành nhiều nội dung phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, xây dựng phương án xử lý tài sản rừng, tổ chức kiểm đếm cây trồng, hoa màu của các hộ dân và lấy ý kiến Nhân dân đối với khu vực bãi đổ vật liệu phục vụ dự án. Hai địa phương đang tiếp tục phối hợp hoàn thiện các thủ tục cần thiết để sớm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi công.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại biểu hai bên tập trung trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xử lý tài sản trên đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, hoàn thiện hồ sơ đất đai, di chuyển hạ tầng kỹ thuật và các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi công.

Các đại biểu thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn phát sinh, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Tô Ngọc Liễn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sa Pa nhấn mạnh, từ sau các buổi làm việc trước đó giữa phường Sa Pa và UBND tỉnh Lai Châu, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai, lãnh đạo phường Sa Pa đã tổ chức các buổi gặp gỡ, làm việc với các hộ dân, vận động Nhân dân đồng thuận để dự án được triển khai hiệu quả.

Sau khi thống nhất với các hộ dân, phường Sa Pa đã cơ bản giải quyết được những vấn đề vướng mắc phát sinh trước đó. Lãnh đạo phường Sa Pa khẳng định địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh Lai Châu trong quá trình triển khai dự án, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn phường Sa Pa với các cơ quan chuyên môn tỉnh Lai Châu trong công tác giải phóng mặt bằng và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh trên địa bàn, phát biểu tại buổi làm việc, ông Hà Trọng Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhấn mạnh, Dự án hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường liên kết vùng giữa Lai Châu và Lào Cai.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh Lai Châu tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phường Sa Pa, chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục liên quan để bảo đảm tiến độ triển khai Dự án theo kế hoạch. Đồng thời mong muốn lãnh đạo phường Sa Pa đồng hành với tỉnh Lai Châu trong đẩy nhanh tiến độ dự án.

Hầm đường bộ giúp rút ngắn thời gian di chuyển qua đèo dài nhất cả nước

Dự án Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên được xây dựng tại xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu và xã Tả Van, phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai, có tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng. Đây là dự án nhóm A thuộc loại công trình giao thông đường bộ, công trình chính cấp đặc biệt (công trình hầm), được lựa chọn là dự án chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và khởi công vào sáng 19/12/2025.

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 8,8km, gồm hầm chính dài khoảng 2,63km, hầm phụ dài khoảng 2,65km, cùng hệ thống đường dẫn, cầu, cống và các công trình an toàn hầm. Liên danh nhà thầu thi công do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu.

Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản kết hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, gồm hai ống hầm song song cách nhau 30m, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và an toàn ở mức cao. Trên tuyến đường kết nối, dự án xây dựng mới 11 cầu nhằm vượt qua địa hình đồi núi phức tạp; các hạng mục đường và cầu được đầu tư theo quy mô đường cấp III miền núi, tốc độ thiết kế 60km/h.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, công trình được đánh giá là hầm đường bộ ở độ cao lớn nhất Việt Nam, đồng thời là một trong những hầm xuyên núi hiện đại nhất khu vực Tây Bắc.

Phối cảnh dự án (Ảnh: Đèo Cả)

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, dự án sẽ xử lý các điểm đèo dốc nguy hiểm trên Quốc lộ 4D, rút ngắn thời gian di chuyển, bảo đảm giao thông thông suốt quanh năm giữa Sa Pa - Bình Lư. Công trình đồng thời mở ra trục kết nối thuận lợi giữa Lai Châu với các trung tâm phát triển như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh; tăng cường liên kết du lịch Sa Pa và toàn khu vực Tây Bắc.

Hầm Hoàng Liên cũng được kỳ vọng thúc đẩy phát triển logistics, thương mại biên mậu qua cửa khẩu quốc tế Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà (Trung Quốc), thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững chủ quyền khu vực biên giới.

Đèo Hoàng Liên từ lâu được biết đến là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của Tây Bắc, vào năm 2013 đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục là đèo dài nhất Việt Nam.

Thông tin từ xã Bình Lư cho biết, theo tính toán, dự án sẽ giúp thời gian lưu thông của xe con sẽ giảm từ khoảng 52 phút xuống còn 11 phút; xe tải và container giảm từ 120 phút xuống còn 11 phút.