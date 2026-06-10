Vì sao nên dùng WiFi Viettel?

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Viettel Telecom cho biết, nhằm nâng cao trải nghiệm, từ tháng 5/2026, Viettel Telecom tiến hành điều chỉnh băng thông gói cước Internet hiện tại của khách hàng lên gấp 1,3 lần (từ 300Mbps lên 400Mbps); giá cước là 180.000đ/tháng (đã bao gồm VAT).

Theo đó, người dùng sẽ được dùng mức băng thông lên tới 400Mbps, thay thế cho mức 300Mbps trước đây với cước phí duy trì hàng tháng vẫn giữ cố định ở mức 180.000 đồng.

Viettel Telecom mong muốn đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng về các dịch vụ đòi hỏi băng thông lớn trên nền tảng số như học tập, giải trí, làm việc, kinh doanh trực tuyến…. Đồng thời, Viettel mong muốn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, phù hợp với định hướng của Chính phủ đến năm 2030 về hạ tầng công nghệ số tiên tiến, hiện đại, dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng ngang tầm các nước tiên tiến.

Việc nâng cấp này Viettel thực hiện hoàn toàn tự động, người dùng không cần khởi động lại thiết bị Modem Wifi tại nhà. Đây là một trong những gói cước có băng thông cao với mức giá thấp nhất trên thị trường.

Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng đo tốc độ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam, trong tháng 5, mạng di động nói chung trên toàn quốc nhìn chung có chất lượng duy trì ổn định. Tốc độ tải xuống trung bình đạt 87,62 Mbps, trong khi tốc độ tải lên đạt 27,27 Mbps. Viettel tiếp tục dẫn đầu về chất lượng mạng di động, theo sau lần lượt là VNPT, MobiFone và Vietnamobile.

Cùng với đó, tốc độ mạng di động 5G trên toàn quốc trong tháng 5/2026 đã ghi nhận tốc độ tải xuống đạt 430,21 Mbps, tốc độ tải lên đạt 111,62 Mbps. Theo từng nhà mạng, Viettel tiếp tục dẫn đầu về chất lượng 5G với tốc độ tải xuống đạt 460,04 Mbps và tải lên đạt 123,1 Mbps. Trong khi đó, VNPT và MobiFone lần lượt xếp ở vị trí thứ hai và thứ ba.