Cần gửi bao nhiêu tiền vào ngân hàng để có lãi 30 triệu mỗi tháng?

Trong những ngày cuối tháng 3/2026, mặt bằng lãi suất huy động đang thu hút sự chú ý khi nhiều ngân hàng tăng cường hút vốn. Hiện biểu lãi suất niêm yết phổ biến quanh 6–7%/năm ở các kỳ hạn trung và dài. Tuy nhiên, mức thực nhận tại nhiều nơi đã được đẩy lên đáng kể thông qua các chương trình cộng thêm, có trường hợp chạm hoặc vượt 9%/năm.

Các chương trình ưu đãi đang đóng vai trò then chốt trong cuộc cạnh tranh hút vốn giữa các nhà băng hiện nay. Nhiều ngân hàng áp dụng mức cộng thêm từ 1% đến hơn 3%/năm, tùy theo số tiền gửi, kỳ hạn hoặc hình thức gửi.

Hiện nếu tận dụng chương trình ưu đãi và đáp ứng được một số điều kiện, người gửi tiền có thể được hưởng lãi suất tới 7,5%/năm tại nhóm Big 4 như BIDV, Agribank, Vietcomban, VietinBank.

Trong khi đó, nếu gửi tiền tại VPBank, MB, Techcombank,…lãi suất có thể đạt 8 – 8,5%/năm nếu khách hàng đáp ứng một số điều kiện như tiền gửi mới, số tiền (từ 500 triệu hoặc từ 1 tỷ trở lên).

Mức lãi suất gần 9%/năm đang được nhiều chi nhánh ngân hàng "chào mời", như tại Vikki Bank, GPBank, Cake by VPBank,…

Khi lãi suất trở nên hấp dẫn hơn, nhu cầu tìm kiếm thu nhập thụ động từ tiền gửi cũng gia tăng. Vậy cần gửi bao nhiêu tiền để có thể nhận khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng từ lãi ngân hàng.

Để hình dung rõ hơn, mức 30 triệu đồng mỗi tháng tương đương 180 triệu đồng trong 6 tháng. Đây là số tiền lãi mà người gửi cần đạt được trong một chu kỳ gửi phổ biến hiện nay.

Với kỳ hạn 6 tháng, thời gian tính lãi tương ứng 0,5 năm. Nếu áp dụng mức lãi suất khoảng 9%/năm, số tiền cần gửi vào ngân hàng để thu về 180 triệu đồng tiền lãi trong 6 tháng sẽ vào khoảng 4 tỷ đồng. Đây là mức vốn phù hợp với nhóm khách hàng có thể tiếp cận các gói lãi suất cao sau ưu đãi.

Trong trường hợp lãi suất ở mức 8%/năm, số tiền cần thiết sẽ tăng lên khoảng 4,5 tỷ đồng. Nếu tiếp cận được mức lãi suất cao hơn, chẳng hạn trên 9%/năm, số vốn có thể giảm xuống dưới ngưỡng 4 tỷ đồng.

Một điểm cần lưu ý là mức lãi suất cao thường đi kèm điều kiện cụ thể. Có thể là số tiền gửi lớn, gửi mới, hoặc chỉ áp dụng trong thời gian ngắn, người gửi tiền nên tìm hiểu kỹ để tối ưu lợi ích.



