Thông tin người dùng BIDV cần cập nhật trước ngày mai

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BIDV đã phát đi thông báo yêu cầu khách hàng thực hiện cập nhật thông tin nhận biết theo quy định pháp luật. Thời hạn hoàn tất trước ngày 31/5/2026.

Theo BIDV, khách hàng chỉ cần cập nhật trong trường hợp có thay đổi so với thông tin đã đăng ký trước đó. Việc này áp dụng cho cả khách hàng cá nhân và tổ chức.

Với khách hàng cá nhân, các thông tin cần cập nhật gồm dữ liệu định danh như họ tên, ngày sinh, quốc tịch, nghề nghiệp, số giấy tờ tùy thân, địa chỉ cư trú và thông tin liên hệ. Ngoài ra, ngân hàng cũng yêu cầu bổ sung thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, mục đích và bản chất quan hệ với BIDV, cùng các thỏa thuận pháp lý liên quan.

Đối với khách hàng tổ chức, phạm vi thông tin rộng hơn, bao gồm tên giao dịch, địa chỉ trụ sở, mã số doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động, thông tin người đại diện pháp luật, ban điều hành và kế toán. Đồng thời, các nội dung về chủ sở hữu hưởng lợi và mục đích quan hệ với ngân hàng cũng cần được rà soát, cập nhật nếu có thay đổi.

BIDV cho biết khách hàng có thể đến trực tiếp chi nhánh hoặc phòng giao dịch gần nhất để thực hiện. Riêng với các thay đổi đơn giản liên quan đến giấy tờ cá nhân như số ID, ngày cấp, nơi cấp hoặc thời hạn, khách hàng có thể cập nhật trực tuyến trên ứng dụng BIDV SmartBanking thông qua tính năng cài đặt sinh trắc học.

Sau ngày 31/5/2026, nếu ngân hàng không nhận được thông báo thay đổi, BIDV sẽ hiểu rằng thông tin khách hàng vẫn giữ nguyên như đã đăng ký.

Trong trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng cá nhân có thể liên hệ tổng đài 19009247, khách hàng tổ chức liên hệ 19009248 hoặc đến trực tiếp điểm giao dịch của BIDV để được hướng dẫn.



