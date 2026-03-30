Vợ chồng tôi thu nhập 40 triệu/tháng nhưng vẫn không có nổi 100 triệu tiết kiệm vì 1 sai lầm này

Nhưng có một điều khiến tôi luôn băn khoăn: sau nhiều năm đi làm, số tiền tiết kiệm vẫn không vượt qua được mốc 100 triệu đồng .

Mỗi lần có việc đột xuất như sửa xe, khám sức khỏe, hiếu hỉ hay du lịch, tài khoản lại gần như quay về vạch xuất phát.

Cho đến khi nhìn lại chi tiêu một cách nghiêm túc, chúng tôi mới nhận ra: vấn đề không nằm ở thu nhập, mà nằm ở cách quản lý dòng tiền .

Và sai lầm lớn nhất của chúng tôi là: không bao giờ ưu tiên tiền tiết kiệm ngay từ đầu tháng .

Thu nhập không thấp, nhưng tiền luôn "đi đâu mất"

Trong suy nghĩ của nhiều người, thu nhập 40 triệu đồng/tháng cho một gia đình nhỏ có thể xem là đủ để vừa chi tiêu vừa tích lũy.

Chúng tôi cũng từng nghĩ như vậy.

Nhưng thực tế, tiền luôn hết vào cuối tháng, dù không mua sắm gì quá lớn.

Khi tổng hợp lại chi tiêu trong 3 tháng liên tiếp, chúng tôi có bảng sau:

Bảng chi tiêu trung bình mỗi tháng

Khoản chi Số tiền Thuê nhà 10.000.000 Ăn uống 6.500.000 Điện nước – internet 1.500.000 Đi lại (xăng, gửi xe) 1.800.000 Con cái/học hành 4.000.000 Hiếu hỉ, xã giao 2.000.000 Mua sắm nhỏ (quần áo, đồ gia dụng) 3.000.000 Ăn ngoài, cà phê 2.500.000 Chi phí phát sinh 3.500.000 Tổng chi khoảng 34.800.000

Nhìn vào bảng chi tiêu, chúng tôi nhận ra một điều: không có khoản nào quá bất thường. Mỗi khoản đều có lý do. Nhưng chính việc khoản nào cũng "có lý do" khiến tổng chi vượt xa dự kiến ban đầu.

Sai lầm phổ biến: tiết kiệm phần còn lại

Trong nhiều năm, cách quản lý tiền của chúng tôi rất đơn giản:

- chi tiêu cho các nhu cầu trong tháng

- nếu còn dư thì tiết kiệm

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng trên thực tế, hiếm khi còn dư.

Luôn có một khoản phát sinh bất ngờ:

- sinh nhật bạn bè

- đồ điện trong nhà hỏng

- thay điện thoại

- đóng thêm tiền học

- mua quà cho người thân

- chi phí y tế nhỏ

- du lịch ngắn ngày để "giải tỏa áp lực"

Không khoản nào quá lớn, nhưng cộng dồn lại, gần như "ăn hết" phần đáng lẽ dùng để tích lũy.

Sau nhiều năm, chúng tôi nhận ra mình vẫn đang ở vòng lặp: thu nhập ổn → chi tiêu hợp lý → cuối tháng không còn nhiều → bắt đầu lại từ đầu.

Khi nhìn lại, chúng tôi phát hiện một "lỗ hổng" lớn

Chúng tôi chưa từng xem tiết kiệm là một khoản bắt buộc. Tiết kiệm luôn đứng sau cùng, sau mọi khoản chi tiêu khác.

Trong khi đó, nhiều chuyên gia tài chính cá nhân khuyến nghị: tiết kiệm nên được xem như một khoản chi cố định.

Nếu không tách riêng ngay từ đầu, tiền rất dễ bị cuốn vào các nhu cầu khác.

Sau khi đọc và tham khảo nhiều phương pháp quản lý tài chính, chúng tôi thử áp dụng nguyên tắc đơn giản: mô hình 50 – 30 – 20

- 50% cho chi phí thiết yếu

- 30% cho chi tiêu linh hoạt

- 20% cho tiết kiệm

Với thu nhập 40 triệu đồng, con số cụ thể như sau:

Nhóm Số tiền Chi phí thiết yếu 20.000.000 Chi tiêu linh hoạt 12.000.000 Tiết kiệm 8.000.000

Ban đầu, con số 8 triệu đồng/tháng dành cho tiết kiệm khiến chúng tôi thấy khá áp lực.

Nhưng khi điều chỉnh lại một số khoản chi không thực sự cần thiết, chúng tôi nhận ra hoàn toàn có thể thực hiện được.

Ví dụ:

- giảm tần suất ăn ngoài

- hạn chế mua đồ theo cảm xúc

- lên kế hoạch mua sắm theo tháng thay vì theo hứng

- gộp các khoản mua nhỏ thành một ngân sách cố định

Những thay đổi không quá lớn, nhưng giúp dòng tiền rõ ràng hơn.

Sau 1 năm, kết quả khác hẳn

Khi tiền tiết kiệm được chuyển sang tài khoản riêng ngay sau ngày nhận lương, chúng tôi không còn cảm giác "thiếu hụt" như trước.

Ngược lại, việc biết rõ giới hạn chi tiêu khiến việc mua sắm trở nên có kế hoạch hơn.

Sau 12 tháng, tổng số tiền tích lũy vượt 100 triệu đồng - điều trước đây chúng tôi nghĩ phải mất rất lâu mới đạt được. Không phải vì thu nhập tăng mà vì thứ tự ưu tiên đã thay đổi.

Vì sao nhiều gia đình thu nhập khá vẫn khó tích lũy

Thực tế, nhiều gia đình rơi vào tình huống tương tự: thu nhập không thấp nhưng vẫn khó để dành tiền.

Nguyên nhân thường đến từ 3 yếu tố:

- chi tiêu không được giới hạn rõ ràng

- tiết kiệm không được xem là ưu tiên

- nhiều khoản nhỏ lặp lại theo thói quen

Các khoản chi nhỏ như cà phê, đồ ăn vặt, mua sắm online, dịch vụ tiện lợi… có thể không đáng kể trong từng lần, nhưng cộng dồn lại có thể chiếm vài triệu đồng mỗi tháng.

Một thay đổi nhỏ giúp tài chính ổn định hơn

Sau khi áp dụng nguyên tắc "tiết kiệm trước - chi tiêu sau", chúng tôi nhận ra việc quản lý tiền trở nên đơn giản hơn nhiều.

- Không cần cắt giảm quá mức.

- Không cần sống quá khắt khe.

- Chỉ cần thiết lập thứ tự ưu tiên rõ ràng.

Tài chính cá nhân không phải lúc nào cũng cần những quyết định lớn. Đôi khi, chỉ cần thay đổi một nguyên tắc cơ bản, kết quả đã khác hẳn sau một thời gian. Thu nhập 40 triệu đồng/tháng không phải là con số quá cao. Nhưng nếu có kế hoạch rõ ràng, vẫn đủ để vừa đảm bảo cuộc sống ổn định, vừa tích lũy cho tương lai.

Và bài học lớn nhất chúng tôi nhận ra là: không phải kiếm được bao nhiêu tiền quyết định khả năng tích lũy, mà là cách bạn ưu tiên dòng tiền ngay từ đầu tháng.