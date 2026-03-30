Điện thoại xuất hiện dấu hiệu này: Liên hệ ngay ngân hàng để khóa khẩn cấp tài khoản

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa phát đi thông báo về một thủ đoạn lừa đảo mới với mức độ tinh vi và nguy hiểm cao. Các đối tượng xấu hiện đang nhắm vào việc chiếm quyền sử dụng SIM điện thoại nhằm thu thập mã xác thực (OTP) và kích hoạt trái phép ứng dụng ngân hàng trên thiết bị mới để chiếm đoạt tài sản.

Theo TPBank, thủ đoạn này thường được thực hiện theo nhiều bước liên hoàn. Trước hết, đối tượng tìm cách chiếm đoạt SIM của người dùng, có thể là SIM chính hoặc SIM phụ thông qua dịch vụ MultiSIM, bằng cách khai thác lỗ hổng từ nhà mạng. Khi SIM rơi vào tay kẻ xấu, toàn bộ cuộc gọi và tin nhắn – bao gồm cả mã OTP – sẽ bị chuyển về thiết bị do chúng kiểm soát, trong khi SIM của người dùng bị vô hiệu hóa.

Tiếp đó, đối tượng lợi dụng số điện thoại – vốn là phương thức đăng nhập hoặc xác thực phổ biến – để sử dụng tính năng “quên mật khẩu” trên ứng dụng ngân hàng. Sau khi nhận OTP, chúng dễ dàng thiết lập lại thông tin đăng nhập và chiếm quyền truy cập tài khoản.

Khi đã kiểm soát được tài khoản, kẻ gian có thể thực hiện hàng loạt giao dịch như tất toán sổ tiết kiệm, mở khoản vay hoặc thẻ tín dụng online, chuyển tiền từ tài khoản thanh toán hoặc tài khoản thấu chi, gây thiệt hại lớn cho nạn nhân.

Ngân hàng cũng chỉ ra một số dấu hiệu nhận biết sớm như: điện thoại đột ngột mất sóng trong thời gian dài, không thể gọi hoặc nhắn tin; nhận email thông báo đăng nhập từ thiết bị lạ; không nhận được mã OTP khi giao dịch; xuất hiện các biến động số dư bất thường dù không thực hiện giao dịch; hoặc nhận thông báo nhập sai mật khẩu liên tục khi đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng

Trong trường hợp nghi ngờ bị chiếm đoạt SIM, người dùng cần ngay lập tức liên hệ với nhà mạng để khóa SIM hoặc dịch vụ liên quan, đồng thời thông báo cho ngân hàng để khóa khẩn cấp tài khoản. Việc trình báo cơ quan chức năng cũng là bước cần thiết để được hỗ trợ xử lý kịp thời.

TPBank khuyến cáo người dùng cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ thông tin cá nhân và chủ động theo dõi các dấu hiệu bất thường để tránh trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi.