Người phụ nữ đặt trước 60kg vàng tại thương hiệu lớn, thanh toán đầy đủ, 6 năm sau quay lại lấy thì được báo: "Cửa hàng đã đóng cửa"

Khoảng 6 năm trước, bà Vương – một doanh nhân – đã mua tổng cộng 60kg vàng tại cửa hàng mang thương hiệu China Gold, nằm trong trung tâm thương mại Fuli Plaza (Triều Dương, Trung Quốc). Do lo ngại rủi ro khi giữ tài sản lớn tại nhà, bà không mang vàng về mà tiếp tục gửi lại chính cửa hàng này.

Theo giới thiệu ban đầu, đây là hình thức “đặt trước không lo rủi ro”, cho phép khách mua vàng rồi gửi lại để nhận thêm lãi suất hoặc quà tặng. Với cam kết vừa an toàn vừa sinh lời, mô hình này đã thu hút không ít người tham gia, trong đó có bà Vương.

Suốt nhiều năm, việc gửi vàng diễn ra bình thường. Tuy nhiên, đến đầu năm 2024, khi bà quay lại để tiếp tục gia hạn, cửa hàng đã bất ngờ đóng cửa. Không có thông báo trước, không còn nhân viên, bên trong cũng đã bị dọn sạch. Số vàng 60kg gửi tại đây thì không rõ tung tích.

Tin rằng đây là cửa hàng thuộc hệ thống một thương hiệu lớn, bà Vương lập tức liên hệ tổng đài để làm rõ. Tuy nhiên, phản hồi nhận được lại khiến bà bất ngờ: đây là cửa hàng nhượng quyền, không phải đơn vị trực thuộc. Đáng chú ý, dịch vụ nhận gửi vàng vốn bị công ty nghiêm cấm, là hoạt động do cửa hàng tự ý triển khai và không được ủy quyền.

Thông tin này khiến bà Vương không khỏi bức xúc. Trên thực tế, cửa hàng sử dụng đầy đủ nhận diện thương hiệu, không có dấu hiệu nào cho thấy đây là đơn vị nhượng quyền hay dịch vụ gửi vàng là không hợp lệ. Toàn bộ giao dịch, vì thế, đều dựa trên niềm tin vào tên tuổi của thương hiệu.

Quá trình xác minh sau đó cho thấy đơn vị trực tiếp vận hành cửa hàng là một doanh nghiệp khác – Công ty Trang sức Vàng Sandingyuan Bắc Kinh. Người phụ trách đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để phục vụ điều tra.

Vụ việc không chỉ dừng lại ở một cá nhân. Nhiều khách hàng khác cũng rơi vào tình trạng tương tự và đã trình báo cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, mô hình “gửi vàng nhận lãi” được cho là tiềm ẩn dấu hiệu huy động vốn trái phép hoặc nhận tiền gửi không phép. Nếu được xác định vi phạm, các bên liên quan có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý nghiêm trọng.

Trước diễn biến của vụ việc, phía thương hiệu ban đầu cho rằng không liên quan do đây là cửa hàng nhượng quyền. Tuy nhiên, khi vụ việc thu hút sự chú ý của dư luận, doanh nghiệp này sau đó đã cho biết sẽ phối hợp điều tra và xem xét phương án hỗ trợ khách hàng.

Sự việc nhanh chóng làm dấy lên nhiều tranh luận, đặc biệt xoay quanh trách nhiệm của thương hiệu trong mô hình nhượng quyền. Khi người tiêu dùng khó có thể phân biệt giữa cửa hàng trực thuộc và cửa hàng nhượng quyền, ranh giới trách nhiệm cũng trở nên mơ hồ.

Trong câu chuyện này, giá trị của vàng không thay đổi. Nhưng điều bị lung lay lại là niềm tin. Với những khoản đầu tư lớn, bài học rút ra không chỉ nằm ở lợi nhuận, mà còn ở việc hiểu rõ bản chất giao dịch và mức độ an toàn pháp lý của nơi mình đặt tài sản.

Theo Toutiao﻿