Số tiền cần gửi tiết kiệm ngân hàng để nhận lãi 20 triệu đồng mỗi tháng

Tháng 3/2026, mặt bằng lãi suất huy động ghi nhận xu hướng tăng trở lại tại nhiều ngân hàng thương mại.

Mới đây, Sacombank đã triển khai chương trình ưu đãi lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân với mức lãi suất cao nhất lên tới 8,8%/năm. Chương trình áp dụng cho các khoản tiền gửi mở mới tại quầy từ ngày 26-3 đến 30-6 hoặc đến khi đạt mục tiêu huy động, tùy điều kiện nào đến trước. Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm được hưởng mức lãi suất 8,2%/năm cho kỳ hạn 15 tháng, 8,6%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 8,8%/năm cho kỳ hạn 36 tháng, áp dụng hình thức nhận lãi cuối kỳ.

Trong khi đó, nhóm Big4 gồm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank đều tăng mạnh lãi suất lên cao nhất 6,5%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và khoảng 6%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Nếu tận dụng các chương trình ưu đãi đáp ứng một số điều kiện, khách hàng của những nhà băng này có thể được áp dụng lãi suất lên tới 7,5 – 7,8%/năm cho kỳ hạn gửi 12 tháng.

Trong khi đó, VPBank, MB, MSB, HDBank, Vikki Bank,…đều đã tăng lãi suất lên trên 8%/năm.

Việc lãi suất tăng trở lại đã nhanh chóng thu hút một bộ phận đáng kể người dân quay lại kênh tiết kiệm, nhất là trong bối cảnh các kênh đầu tư khác như bất động sản hay chứng khoán còn tiềm ẩn biến động. Với mức sinh lời ổn định và rủi ro thấp, tiền gửi ngân hàng tiếp tục được xem là lựa chọn phù hợp cho mục tiêu bảo toàn vốn và tích lũy dài hạn.

Trong bối cảnh đó, nhiều người đặt câu hỏi: để có thể nhận khoảng 20 triệu đồng tiền lãi mỗi tháng từ gửi tiết kiệm, cần có số vốn bao nhiêu? Trên thực tế, con số này phụ thuộc vào lãi suất áp dụng, kỳ hạn gửi cũng như hình thức nhận lãi (cuối kỳ hay định kỳ).

Với giả định gửi tiền ở kỳ hạn 12 tháng và mức lãi suất phổ biến khoảng 7,5%/năm, để đạt được thu nhập tương đương 20 triệu đồng/tháng (tức khoảng 240 triệu đồng/năm), người gửi cần một khoản tiền gốc vào khoảng 3,2 tỷ đồng. Trong trường hợp lãi suất cao hơn, chẳng hạn 8%/năm, số tiền cần thiết sẽ giảm xuống còn khoảng 3 tỷ đồng. Nếu mức lãi suất chỉ ở quanh 7%/năm, khoản tiền gửi có thể phải lên tới gần 3,5 tỷ đồng để đạt cùng mục tiêu lợi nhuận.

Trong kịch bản lãi suất đạt mức cao hơn, khoảng 9%/năm, số vốn cần thiết sẽ giảm đáng kể xuống còn xấp xỉ 2,7 tỷ đồng để tạo ra dòng tiền 20 triệu đồng mỗi tháng.



