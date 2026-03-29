Ngân hàng cảnh báo dừng giao dịch nếu điện thoại có ứng dụng sau

Thu Thuỷ | 29-03-2026 - 10:39 AM | Smart Money

Khách hàng sẽ cần phải gỡ cài đặt các ứng dụng không chính thống, khôi phục cài đặt gốc hoặc cài lại phần mềm chính hãng để tiếp tục giao dịch.

Kienlongbank mới đây đã có hướng dẫn khắc phục thiết bị khi khách hàng bị chặn truy cập ngân hàng số.

Dưới đây là các trường hợp phổ biến và hướng dẫn khắc phục chi tiết:

Thiết bị đã bị phá khóa (Root/Jailbreak)

Đây là tình trạng hệ điều hành bị can thiệp, khiến lớp bảo mật gốc bị phá vỡ.

Dấu hiệu nhận biết đối với thiết bị iOS là có cài các ứng dụng lạ không qua App Store như: Sileo, Roothide, AppStore++...

Dấu hiệu với các thiết bị Android là có ứng dụng Magisk, SuperSU, KingRoot hoặc kiểm tra bằng app Root Checker báo "Root access is properly installed". Trong CH Play, mục Play Protect hiển thị "Device not certified".

Ngân hàng hướng dẫn cách xử lý như sau: Gỡ cài đặt các ứng dụng không chính thống, khôi phục cài đặt gốc hoặc cài lại phần mềm chính hãng.

Thiết bị mở khóa hệ thống (Unlock Bootloader)

Trường hợp này thường gặp ở các thiết bị mua dưới dạng xách tay (ví dụ: máy xách tay từ Trung Quốc, Mỹ,....) được cài lại phần mềm để sử dụng tại Việt Nam.

Dấu hiệu nhận biết là khi khởi động máy xuất hiện cảnh báo "The bootloader is unlocked" hoặc kiểm tra trong phần Cài đặt > Trạng thái thiết bị.

Theo đó, khách hàng cần liên hệ nhà sản xuất để hỗ trợ khóa lại (nếu có). Một số dòng máy không thể khôi phục trạng thái này, khi đó khách hàng buộc phải thay đổi thiết bị khác.

Ứng dụng bị can thiệp hoặc chèn mã độc

Tình trạng nhận biết là thiết bị đang bật chế độ gỡ lỗi (debug) qua USB. Khách hàng cần ngắt kết nối USB với máy tính, tắt "gỡ lỗi USB" ở mục Tùy chọn nhà phát triển trong Cài đặt.

Theo Kienlongbank, khách hàng được khuyến cáo:

- Sử dụng thiết bị nguyên bản: Ưu tiên máy chính hãng, mua tại các đại lý uy tín.

- Cập nhật thường xuyên: Luôn cập nhật hệ điều hành và ứng dụng ngân hàng lên phiên bản mới nhất.

- Khôi phục cài đặt gốc: Nếu thiết bị báo lỗi không rõ nguyên nhân, hãy thử khôi phục cài đặt gốc (Lưu ý: Sao lưu dữ liệu trước khi thực hiện).

- Chỉ cài ứng dụng từ App Store hoặc CH Play

Nếu đã thực hiện các bước trên nhưng vẫn bị chặn,khách hàng cần liên hệ trung tâm hỗ trợ của nhà sản xuất để được hỗ trợ.


Thu Thuỷ

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
ngân hàng

Khoản vay không tài sản đảm bảo biến thành nợ xấu: Khách xin trừ vào gốc trước rồi mới đến lãi, kết quả thế nào?

BIDV phát thông báo quan trọng, người dùng cần cập nhật trước 31/5/2026

Nhận được cuộc điện thoại đọc đúng ngày sinh của con, một người bị dẫn dụ vay online 30 triệu đồng rồi chuyển cho kẻ lừa đảo

06:44 , 29/03/2026
Thủ tướng Phạm Minh Chính khen cơ quan triệt phá đường dây tiền ảo ONUS

20:26 , 28/03/2026
Tài khoản ngân hàng bị trừ 150 triệu chỉ sau một cuộc điện thoại: Công an Hà Nội cảnh báo khẩn

20:18 , 28/03/2026
Đường dây tiền ảo ONUS đã huy động hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư như thế nào?

11:46 , 28/03/2026

