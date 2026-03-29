Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới, liên quan đến yêu cầu chuyển tiền

Thời gian gần đây, lợi dụng việc một số đơn vị trong Quân đội cho phép chiến sỹ nghĩa vụ sử dụng điện thoại di động vào giờ nghỉ, ngày nghỉ theo quy định mới nhằm phục vụ liên lạc, học tập và sinh hoạt, các đối tượng xấu đã nảy sinh thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nhắm vào gia đình chiến sỹ nghĩa vụ mới nhập ngũ.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều hình thức khác nhau để tiếp cận người thân của chiến sỹ, như: Giả danh chiến sỹ đang tại ngũ, sử dụng tài khoản mạng xã hội, số điện thoại lạ, thậm chí dùng công nghệ AI để giả hình ảnh, giọng nói nhằm tạo lòng tin; Mạo danh cán bộ đơn vị quân đội, thông báo chiến sỹ đang gặp sự cố như tai nạn, ốm đau, vi phạm kỷ luật… cần chuyển tiền gấp để giải quyết. Ngoài ra các đối tượng lừa đảo còn dàn dựng tình huống khẩn cấp, yêu cầu gia đình chuyển tiền để "mua sắm trang thiết bị", "nâng cấp điều kiện sinh hoạt" hoặc "hoàn tất thủ tục nội bộ"; chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội của chiến sỹ hoặc người thân để nhắn tin vay tiền.

Đáng chú ý, các đối tượng thường khai thác thông tin cá nhân được đăng tải công khai trên mạng xã hội như hình ảnh ngày nhập ngũ, đơn vị công tác, thông tin gia đình,… để tăng độ tin cậy, khiến nhiều người mất cảnh giác và sập bẫy.

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân:

- Không vội vàng chuyển tiền khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn với nội dung khẩn cấp liên quan đến con em đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.

- Chủ động xác minh thông tin bằng cách liên hệ trực tiếp với chiến sỹ là người thân qua số điện thoại quen thuộc hoặc thông qua đơn vị, chính quyền địa phương.

- Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho bất kỳ ai.

- Hạn chế đăng tải công khai thông tin cá nhân, lịch trình, đơn vị công tác của người thân trên mạng xã hội.

- Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, hướng dẫn và xử lý kịp thời theo quy định.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên