Có 1 tỷ đồng, gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 năm ở Agribank, Vietcombank, VietinBank hay BIDV có lãi cao nhất?

Linh San | 29-03-2026 - 21:49 PM | Smart Money

Nếu mục tiêu là gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng trong 1 năm, việc lựa chọn giữa bốn ngân hàng Big4 gần như không ảnh hưởng đến số tiền lãi nhận được.

Với khoản tiền nhàn rỗi 1 tỷ đồng, nhiều người thường cân nhắc gửi tiết kiệm tại nhóm ngân hàng Big4 gồm Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank nhờ mức độ an toàn và uy tín cao. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là: nếu gửi kỳ hạn 12 tháng, ngân hàng nào mang lại mức lãi cao nhất?

Theo biểu lãi suất hiện hành, ở kỳ hạn 12 tháng, cả bốn ngân hàng này đang niêm yết cùng một mức lãi suất là 5,9%/năm. Điều này đồng nghĩa, về mặt lý thuyết, người gửi tiền gần như không có sự khác biệt về lợi nhuận nếu lựa chọn bất kỳ ngân hàng nào trong nhóm.

Cụ thể, với 1 tỷ đồng gửi trong 1 năm, số tiền lãi nhận được sẽ vào khoảng 59 triệu đồng, áp dụng chung cho cả Agribank, BIDV, VietinBank và Vietcombank. Mức lãi này được tính theo công thức lãi đơn, trong trường hợp khách hàng giữ tiền đến hết kỳ hạn.

Lãi suất Big 4 tại một số kỳ hạn

Trong khi đó, sự khác biệt giữa các ngân hàng chủ yếu xuất hiện ở các kỳ hạn ngắn hơn. Chẳng hạn, ở kỳ hạn 3 hoặc 6 tháng, Agribank đang có mức lãi cao hơn so với ba ngân hàng còn lại. Tuy nhiên, với kỳ hạn 12 tháng – lựa chọn phổ biến của nhiều người gửi tiền – mặt bằng lãi suất đã được "cân bằng".

Như vậy, nếu mục tiêu là gửi tiết kiệm 1 tỷ đồng trong 1 năm, việc lựa chọn giữa bốn ngân hàng Big4 gần như không ảnh hưởng đến số tiền lãi nhận được. Thay vào đó, người gửi có thể cân nhắc thêm các yếu tố khác như sự thuận tiện trong giao dịch, chất lượng dịch vụ hoặc trải nghiệm ngân hàng số.

Linh San

