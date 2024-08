Căn hộ chung cư ngày càng chạm đúng trải nghiệm cư dân

A&T Sky Garden – khu căn hộ săn mây sở hữu 3 mặt hướng thủy tại Bắc Sài Gòn có vị trị nằm giữa sông Sài Gòn & sông Lái Thiêu, liền kề Hồ Gươm Xanh. Thông tin dự án: Chung cư Khu vườn trên mây A&T (A&T Sky Garden)