Chung cư mới mở bán ở Hà Nội không thiếu nhưng giá cao, xuất hiện nhiều dự án có mức giá trên 100 triệu đồng/m2

Trong quý 3/2024, thị trường Hà Nội ghi nhận khoảng gần chục dự án có sản phẩm mở bán mới (gồm cả dự án cũ và mới).

Tại khu vực Nam Từ Liêm, hiện có 4 dự án đang mở bán gồm Lumi Hanoi, Lumiere EverGreen, Imperia Sola Park và The Matrix One. Cụ thể, dự án Lumi Hanoi ra mắt vào cuối năm 2023, hiện đã bán xong 2 giai đoạn đầu và đang mở bán tiếp giai đoạn 3 – phân khu Lumi Elite. Phân khu này gồm 2 tòa Elite 1 và Elite 2 cao 29 tầng với tổng số 700 căn hộ. Các căn hộ trong phân khu này được định vị là sản phẩm cao cấp nhất của dự án Lumi Hanoi. Giá bán dự kiến của các sản phẩm giai đoạn 3 là từ 79 triệu đồng/m2. Riêng các căn penthouse tại dự án này được chào từ 100 triệu đồng/m2.

Lumiere EverGreen nằm tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm ra mắt cuối năm 2023 với giá từ 90 triệu/m2. Dự án có tổng 2.294 căn hộ, dự kiến bàn giao vào năm 2026. Hiện chủ đầu tư đang mở bán các sản phẩm còn lại ở các tòa A1 và A3.

Cũng thuộc KĐT Vinhomes Smart City, Imperia Sola Park khởi công tháng 4/2024, là giai đoạn 2 của dự án Imperia Smart City, quy mô 4 tòa tháp, 5.000 căn hộ. Chủ đầu tư đã bán xong tòa G3, hiện còn sản phẩm bán tại G1 và G2 với giá từ 65 triệu/m2, dự kiến bàn giao vào quý 4/2024.

Còn dự án The Matrix One giai đoạn 2 nằm ở ngã tư đường Lê Quang Đạo giao với Mễ Trì có giá khởi động dự kiến từ 90-120 triệu đồng/m2.

Tại khu vực quận Đống Đa có dự án The Ninety Complex (90 Đường Láng, phường Ngã Tư Sở) gồm 480 căn hộ, vẫn đang có sản phẩm mở bán với giá từ 85 triệu/m2. Ninety Complex đã cất nóc, đang thi công hoàn thiện bên trong căn hộ, dự kiến bàn giao vào quý 2/2025.

Mới đây dự án căn hộ tại ngõ 29 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình đã được ra mắt thị trường với tên thương mại The Nelson Private Residence. Dự án này được UBND TP Hà Nội phê duyệt vào Kế hoạch sử dụng đất quận Ba Đình năm 2024 hồi đầu năm. Dự án gồm 27 tầng và ba tầng hầm, cung cấp 175 sản phẩm, chủ yếu 2-3 phòng ngủ, diện tích 80-105 m2. Giá khởi điểm từ 135 triệu đồng/m2.

Hay như một dự án căn hộ ở mặt đường Võ Chí Công, quận Tây Hồ đang mở rổ hàng cho khách giữ chỗ (booking), với giá rumor - mức thăm dò phản ứng của thị trường, chưa chính thức - khoảng 170-268 triệu đồng/m2, chưa gồm VAT. Các sản phẩm mở bán trong giai đoạn đầu có diện tích 76-284 m2, tương ứng 1-4 phòng ngủ.

Trên chợ trực tuyến, một căn hộ có diện tích 280m2 đang được rao bán 76 tỷ đồng, tương đương với mức giá 271 triệu đồng/m2.

Ngoài các dự án đang mở bán kể trên, từ nay đến cuối năm thị trường Hà Nội ghi nhận một số dự án sau có kế hoạch mở bán: Tòa GS5 thuộc phân khu The Miami (KĐT Vinhome Smart City) với giá dự kiến từ 60 triệu/m2; phân khu The Victoria cũng thuộc KĐT Vinhome Smart City; The Senique Hanoi, nằm trong khu đô thị Vinhomes Ocean Park tại Gia Lâm dự kiến khởi công trong quý 3/2024.

Có thể thấy, chung cư mới mở bán ở Hà Nội không thiếu nhưng giá quá cao bởi các dự án mở bán chủ yếu nằm ở phân khúc cao cấp, hạng sang với mức giá trên trăm triệu đồng một m2. Đáng chú ý, dòng sản phẩm ở mức giá này đang xuất hiện nhiều hơn từ đầu năm đến nay, trong khi nguồn cung trung cấp đến bình dân gần như vắng bóng. Dữ liệu của Savills cho thấy thị trường không có nguồn cung mới nào dưới 45 triệu đồng trong quý II. Trong khi đó, giá sơ cấp tiếp tục tăng 18% mỗi năm từ 2020 đến nay.

Với thị trường chung cư Hà Nội, theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn trong tháng 8, phân khúc chung cư cao cấp ghi nhận giá rao bán trung bình giảm nhẹ khoảng 1% trong quý 3, từ 68,3 triệu đồng/m2 xuống 67,4 triệu đồng/m2. Ngược lại, phân khúc trung cấp và bình dân có giá rao bán nhích lên 1% và 2%. Cụ thể, chung cư trung cấp từ 41,7 triệu/m2 lên 42,3 triệu/m2; chung cư bình dân từ 24,8 triệu/m2 lên 25,2 triệu/m2.