“Sống hơn 10 năm ở Hà Nội mới thấy cảnh chung cư tăng giá vùn vụt": Mua căn hộ 5,8 tỷ đồng, giờ đã tăng gấp đôi sau 1,5 năm

Báo cáo của Savill về tình hình diễn biến giá chung cư trong quý 3/2024 cho thấy, giá nhà để bán tại Hà Nội vẫn trên đà tiếp tục tăng. Giá bán sơ cấp ở mức 69 triệu đồng/m2, tăng 6% so với quý trước và 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường thứ cấp, giá trung bình của căn hộ trong quý 3 là 51 triệu đồng/m2, tăng 10% so với quý trước và 41% so với năm ngoái. Giá thứ cấp trung bình tăng 17% mỗi năm kể từ năm 2020, với Hạng C tăng mạnh nhất đạt 20%/năm, tiếp đến là Hạng A tăng 16%/năm và Hạng B tăng 15%/năm. Nhiều người mua chuyển hướng từ thị trường sơ cấp sang thứ cấp do thị trường này có nhiều sự lựa chọn hơn, cũng như vấn đề pháp lý được đảm bảo hơn.

Anh Nguyễn Hưng - hiện đang sinh sống, làm việc ở Hà Nội chia sẻ, hơn 10 năm sinh sống ở Hà Nội chưa từng thấy giá chung cư tăng mạnh như vậy.

“Tôi còn nhớ tầm năm 2014 - bắt đầu học xong đại học và ra trường đi làm ở Hà Nội. Khi đó, bố mẹ tôi có bảo tôi tìm mua một căn chung cư hoặc nhà đất để không phải đi thuê trọ. Khi ấy, chỉ tầm hơn 1,5 tỷ đồng có rất nhiều lựa chọn nhưng mọi người cho rằng ở chung cư là tiêu sản, không mấy ai mặn mà. Bố mẹ và họ hàng cũng khuyên tôi nên tìm mua nhà đất, trong khi tôi lại muốn ở chung cư. Chính vì bất đồng quan điểm nên tôi đã đi thuê chung cư ở và không tìm mua nhà nữa”, anh Hưng kể.

Anh Hưng chia sẻ thêm, đến năm 2017 khi có ý định lập gia đình, anh Hưng mới quay lại tìm mua nhà thì thấy giá chung cư và nhà đất mấy năm qua hầu như đi ngang, không có biến động gì nhiều.

“Hồi đó, tầm 2,2 tỷ đồng mua được căn chung cư diện tích 78m2 mới đi vào hoạt động được 1 năm ở khu vực Kim Giang (Thanh Xuân). Cũng khu vực này, tầm tiền đó thì mua được căn nhà đất trong ngõ xe ba gác đi vào với diện tích tầm 35m2, xây 4 tầng. Lúc đó, với quan điểm chung cư là tiêu sản, nhà đất mới là tài sản nên tôi đã nghe theo người thân quyết định mua căn nhà đất”, anh Hưng kể.

Thế nhưng, 2 năm trở lại đây, giá chung cư tăng vù vù. Quan điểm chung cư là tiêu sản dường như đã là câu chuyện của ngày trước, hiện nay quan điểm này đã thay đổi, người mua dần nhận thấy rằng dòng sản phẩm căn hộ tại các đô thị lớn cũng là một tài sản. Nhiều người đã đầu tư vào sản phẩm này nhiều hơn và cũng coi đây là một kênh giữ tiền.

Chị Nguyễn Yến - hiện đang làm việc ở Hà Nội chia sẻ, sau khi sốt đất nền đi qua, thị trường rơi vào trầm lắng. Chị đã nhanh chóng thu về các khoản đầu tư đất nền ở tỉnh trước khi “đóng băng” thanh khoản. Và giữa bối cảnh đất nền, bất động sản nghỉ dưỡng không thấy tiềm năng, chị Yến được một số nhà đầu tư kỳ cực khuyên đầu tư vào chung cư.

“Khi đó, tôi chỉ nghĩ cần phải sở hữu bất động sản dòng tiền nên mua chung cư và cho thuê. Không ngờ vừa mua căn chung cư 3 ngủ, diện tích 120m2 ở khu Vĩnh Tuy với giá 5,8 tỷ đồng vào tầm tháng 4/2023 thì giá chung cư tăng sốc. Đến nay, theo giá trên thị trường đang chào bán, căn chung cư này gần 11 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi sau 1,5 năm", chị Yến chia sẻ.

Nhận định về phân khúc chung cư thời gian qua, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cao cấp của đơn vị nghiên cứu thị trường CBRE nói: "Giá chung cư Hà Nội đã có sự tăng trưởng mạnh từ quý IV/2023. Đây là lần đầu tiên tôi thấy tốc độ tăng giá nhanh như vậy sau nhiều năm làm nghề".

Phân tích lịch sử chỉ ra rằng khoảng 10 năm vừa qua, giá chung cư Hà Nội tăng trung bình 5%/năm. Giai đoạn 2009 - 2019, giá chung cư ít biến động, có thời gian giảm giá và trung bình chỉ tăng 2%/năm.

Tuy nhiên từ năm 2022 giá chung cư đã trải qua 2 giai đoạn tăng nóng: Cuối 2021 - quý III/2022 và từ quý IV/2023 đến nay.

Nhận định về giá chung cư thời gian tới, giới chuyên môn cho rằng, giá chung cư sẽ khó giảm mà đi ngang ở vùng đỉnh.