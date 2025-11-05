Căn hộ của người phụ nữ 37 tuổi gây sốt vì phòng tắm chỉ 1,4m² mà sang chảnh hơn cả khách sạn 5 sao

Từ nỗi ám ảnh phòng tắm ướt sũng đến không gian đáng mơ ước

Blogger MaDaiMom ở Bắc Kinh, Trung Quốc từng phải vật lộn với căn phòng tắm bé xíu trong căn hộ cũ – mỗi lần tắm là cả phòng ướt nhẹp, không chỗ treo khăn, đồ đạc lộn xộn. Khi mua nhà mới, cô quyết tâm ưu tiên cải tạo phòng tắm lên hàng đầu. Sau nhiều ngày nghiên cứu, tham khảo hàng chục thiết kế trên mạng, cô đã tự tay giám sát quá trình cải tạo và biến không gian nhỏ thành nơi vừa sang trọng vừa tiện dụng.

Bí quyết thiết kế: Không gian nhỏ nhưng “chất”

Cô bắt đầu từ việc tối ưu từng centimet:

- Bồn cầu thông minh dài 58cm không bình chứa, tiết kiệm diện tích, có thể mở nắp bằng chân và sưởi ấm khi ngồi.

- Bồn rửa mini nhỏ bằng lòng bàn tay nhưng đa năng: đầu vòi sen có thể dùng như vòi nước, giúp giặt đồ nhỏ ngay trong lúc chờ nước nóng – vừa tiết kiệm nước, vừa tiết kiệm không gian.

- Tường được tận dụng tối đa với chiếc kệ siêu mỏng do chính cô tự thiết kế. Không tìm được loại phù hợp trên thị trường, cô đã tự dựng khung bằng nhôm định hình, lắp tấm nhôm tổ ong và phụ kiện inox.

Kệ này chia làm ba tầng:

- Tầng trên có móc treo 4 chiếc khăn tắm.

- Tầng giữa đựng mỹ phẩm, dầu gội, sữa tắm.

- Tầng dưới để giấy vệ sinh – khô ráo, tiện lấy.

Ngay bên cạnh, cô lắp thêm thùng rác treo tường để sàn luôn trống, tránh bẩn và dễ lau dọn.

Tách khô – ướt thông minh, màu sắc tinh tế

Vì không gian quá nhỏ, cô dùng rèm treo trên thanh ngang cố định để tách khu vực khô và ướt, ngăn nước văng ra ngoài. Tông màu chủ đạo là trắng ngà và đen trắng xen kẽ, tạo cảm giác sạch sẽ, sáng sủa và rộng rãi hơn thực tế. Chỉ cần lau dọn sáng – tối, phòng tắm luôn khô ráo, như mới dọn khách sạn.

Không gian nhỏ, tư duy lớn

Câu chuyện của MaDaiMom không chỉ là về trang trí nội thất, mà còn là minh chứng cho tư duy sống hiện đại: dám thử, dám cải tiến và không xem nhẹ chi tiết nhỏ. Như cô chia sẻ: “Phòng tắm có thể chỉ là góc nhỏ, nhưng khi được thiết kế tốt, nó khiến cả ngôi nhà trở nên đáng sống hơn”.

Kết luận

Trong văn hóa Á Đông, người ta thường nói “bếp là vàng, phòng tắm là bạc”. Nhưng với căn hộ này, “bạc” đã được đánh bóng tới mức sáng lấp lánh. Không cần diện tích lớn, chỉ cần biết cách bố trí và đầu tư tinh tế, 1,4m² cũng đủ để tạo nên một không gian đáng ngưỡng mộ – vừa tiện nghi, vừa đẹp, lại thể hiện trọn vẹn phong cách sống của chủ nhân.