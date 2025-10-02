Căn hộ Resort Khải Hoàn Prime sắp đón “tin vui”

Theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản, dự án được phép ký HĐMB khi đã hoàn thiện phần móng, đồng thời được Sở Xây dựng cấp văn bản xác nhận đủ điều kiện huy động vốn. Khi đó, khách hàng ký HĐMB sẽ được pháp luật bảo vệ quyền lợi, hạn chế tối đa rủi ro về tiến độ và việc cấp sổ hồng sau này.

Với Khải Hoàn Prime, dự án đã xây dựng đến tầng 5 và đang bước vào giai đoạn cuối cùng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý cho việc ký HĐMB trong thời gian tới. Đây cũng là dự án hiếm hoi trên trục đường Lê Văn Lương, liền kề KĐT Phú Mỹ Hưng có thể triển khai ký HĐMB ngay trong quý IV/2025. Cột mốc quan trọng này sẽ giúp khách hàng và nhà đầu tư thêm phần an tâm khi lựa chọn dự án. Đồng thời góp phần khẳng định uy tín và năng lực triển khai của Tập đoàn Khải Hoàn Land.

Theo Luật sư Trần Đức Phượng, Đoàn luật sư TP.HCM, khách hàng khi mua nhà nên ưu tiên những dự án có pháp lý tốt, đảm bảo tiến độ. Bởi điều này sẽ bảo đảm chủ đầu tư đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết, người mua cũng hạn chế tối đa rủi ro trong quá trình thanh toán và nhận sổ hồng.

Cũng theo ông Phượng, ông đã là luật sư cho hàng trăm vụ việc khách hàng kiện chủ đầu tư dự án vì bán nhà hình thành trong tương lai. Điểm chung của những dự án này là chưa đủ điều kiện pháp lý như Quy hoạch 1/500, giấy phép xây dựng…

Trường hợp của bà Phan Thị Thuý Anh, ngụ phường Dĩ An, TP.HCM là một ví dụ, năm 2019, bà mua một căn hộ chung cư tại đường DT 743B với giá 2,6 tỷ đồng, tới năm 2020 bà đã phải đóng 600 triệu cho chủ đầu tư. Thế nhưng, tới nay dự án vẫn chưa được xây dựng, lý do dự án chưa đủ pháp lý xây dựng.

"Hiện dù dự án chưa hề xây dựng sau 6 năm mở bán, nhưng nhiều lần tôi và hàng trăm khách hàng lên công ty để lấy lại tiền đã mua nhà nhưng phía công ty không thể trả được tiền cho khách hàng chúng tôi. Lý do được chủ đầu tư đưa ra là hiện công ty gặp khó khăn về tài chính nên chưa thể trả lại tiền mua nhà của khách hàng", bà Thuý Anh nói.

Dự án Khải Hoàn Prime thu hút đông đảo khách hàng quan tâm

Trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm đến tính minh bạch pháp lý, những dự án sắp ký HĐMB như Khải Hoàn Prime có lợi thế cạnh tranh rõ rệt. Bởi điều này đồng nghĩa với tính thanh khoản cao, dễ dàng mua bán chuyển nhượng hợp pháp và có mức giá cũng cao hơn nhiều so với các dự án tiềm ẩn rủi ro.

Nhằm thu hút khách hàng trước cột mốc pháp lý quan trọng, chủ đầu tư cũng tung nhiều chính sách thanh toán hấp dẫn: chỉ cần thanh toán 15% giá trị căn hộ để ký ngay HĐMB, thanh toán nhàn hạ 1%/tháng trong vòng 24 tháng, ưu đãi 0% lãi suất trong 24 tháng cùng nhiều quà tặng hấp dẫn giúp giảm gánh nặng tài chính cho người mua nhà.

Khải Hoàn Prime cũng ghi điểm với khách hàng nhờ vị trí chiến lược trên mặt tiền đường Lê Văn Lương, sở hữu lợi thế kết nối nhanh chóng với trung tâm TP.HCM qua hệ thống hạ tầng đang ngày càng hoàn thiện: tuyến vành đai, metro, cầu đường chiến lược khu Nam. Bao quanh dự án là mạng lưới trường đại học lớn như RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Tài nguyên và Môi trường,… tạo thêm giá trị khai thác cho thuê và tiềm năng tăng giá bền vững.

Dự án sở hữu vị trí đắc địa gần nhiều trường đại học

Định vị là dự án cao cấp, chủ đầu tư đặc biệt chú trọng xây dựng phong cách sống Resort đẳng cấp với hệ thống tiện ích chuẩn resort: hồ bơi muối khoáng, quảng trường ánh sáng hơn 1000m2, Clubhouse đa năng rộng 3000m2, đường dạo bộ ven sông, sân thể thao, BBQ Riverside… mang đến những trải nghiệm xứng tầm cho cư dân.

Trước cột mốc quan trọng - sẵn sàng ký HĐMB trong thời gian tới, Khải Hoàn Prime hứa hẹn sẽ là tâm điểm sáng tại thị trường khu Nam cuối năm 2025, mang lại cho khách hàng - nhà đầu tư một sản phẩm an cư và đầu tư hấp dẫn, an tâm pháp lý.