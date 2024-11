Căn hộ sơ cấp Tp.HCM chạm mốc cao nhất gần nửa tỉ đồng mỗi m2, sức cầu toàn thị trường phía Nam “bật tăng” tăng 93% so với năm ngoái

Theo đó, ở phân khúc căn hộ , nguồn cung sơ cấp ghi nhận giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ. Tp.HCM và Bình Dương duy trì vị trí dẫn đầu, lần lượt chiếm 51,8% và 40,7% tổng nguồn cung sơ cấp toàn thị trường.

Sức cầu thị trường ghi nhận tín hiệu hồi phục, tăng 93% so với cùng kỳ. Phần lớn ghi nhận từ các dự án mới được triển khai bán hàng trong tháng tại Bình Dương và Long An. Mặt bằng giá bán sơ cấp tiếp tục neo ở mức cao trước áp lực các chi phí đầu vào, một số dự án tại các tỉnh giáp ranh Tp.HCM ghi nhận mức tăng 3% - 8% so với giỏ hàng mở bán trước đó cách nhau từ 3 - 6 tháng.

Giá bán cũng như thanh khoản thị trường thứ cấp tiếp tục đà phục hồi, các giao dịch tập trung ở những dự án đã có sổ hoặc đang trong giai đoạn chuẩn bị bàn giao nhà. Với việc nhiều chủ đầu tư hiện đang lên lịch dự kiến mở bán sản phẩm ra thị trường, nguồn cung mới phân khúc căn hộ được kỳ vọng sẽ có những chuyển biến rõ nét trong thời gian tới, điểm rơi vào khoảng nửa cuối tháng 11/2024.

Báo cáo của DKRA Group cũng chỉ ra, tháng 10/2024 mức giá sơ cấp căn hộ Tp.HCM đạt mức cao nhất 493 triệu đồng/m2. Trong khi tại Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An giá cao nhất lần lượt là 59 triệu/m2, 61 triệu/m2, 41 triệu/m2 và 29 triệu/m2.

Trong khi ở phân khúc nhà phố - biệt thự, nguồn cung sơ cấp tháng 10/2024 ghi nhận mức tăng 6% so với cùng kì năm ngoái. Nguồn cung mới có những cải thiện tích cực với khoảng 109 căn mở bán, tăng 52% so với cùng kỳ. Thanh khoản thị trường ghi nhận sự cải thiện đáng kể, lượng tiêu thụ sơ cấp và lượng tiêu thụ mới lần lượt gấp 6,3 lần và 4,4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, sức cầu chung của thị trường vẫn duy trì ở mức thấp, chỉ đạt khoảng 2% trên tổng cung sơ cấp.

Ảnh: Hạ Vy

Đáng chú ý, theo dữ liệu từ đơn vị này, giá sơ cấp nhà phố, biệt thự Tp.HCM đạt mốc cao nhất 700 tỉ đồng/căn. Trong khi tại các tỉnh lân cận mức giá dao động từ 8,5 đến 228 tỉ đồng/căn. Đồng Nai và Tp.HCM dẫn dắt thị trường với khoảng 3.650 căn hiện đang mở bán, chiếm hơn 74% nguồn cung sơ cấp toàn thị trường.

Trong tháng 10, lượng giao dịch phân bổ chủ yếu ở nhóm dự án an toàn pháp lý, đảm bảo tiến độ thi công, được triển khai bởi các chủ đầu tư có uy tín/thương hiệu trên thị trường. Mặt bằng giá sơ cấp không có nhiều biến động so với quý trước và vẫn neo ở mức cao do áp lực của các loại chi phí đầu vào. Cùng với đó, các chính sách chiết khấu cho khách hàng giữ chỗ trước ngày mở bán, cam kết thuê lại, kéo giãn tiến độ thanh toán,… được áp dụng rộng rãi nhằm tăng thanh khoản.