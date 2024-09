Cần hơn 700 cán bộ hải quan làm việc ở sân bay Long Thành

Cục Hải quan Đồng Nai vừa kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan xem xét, phê duyệt đề án thành lập 2 chi cục gồm Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Long Thành và Chi cục Hải quan quản lý hàng hóa chuyển phát nhanh trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan này cũng kiến nghị các cơ quan thẩm quyền có phương án bổ sung biên chế, tuyển dụng công chức cho Cục Hải quan Đồng Nai để phục vụ cho hoạt động của công tác hải quan.

Cảng biển Phước An chuẩn bị đưa vào khai thác tại tỉnh Đồng Nai.

Cục Hải quan Đồng Nai cho biết, theo báo cáo của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), sân bay Long Thành giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành và đến ngày 2/9/2026 sẽ đón chuyến bay thương mại đầu tiên. Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai chuẩn bị đưa vào khai thác cảng biển Phước An trong năm 2024. Do đó, công tác chuẩn bị về mọi mặt, đặc biệt là công tác nhân sự phục vụ cho dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành cũng như cảng Phước An là những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, đảm bảo triển khai đồng bộ khi sân bay Long Thành và cảng biển Phước An đi vào hoạt động.

Cục Hải quan Đồng Nai cần thành lập thêm cơ quan hải quan và bổ sung nhiều nhân sự trước khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Cục Hải quan Đồng Nai đề xuất bổ sung thêm khoảng 730 biên chế công chức cho tổ chức Hải quan làm việc tại 2 chi cục tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (từ 2025 - 2050) và 15 biên chế làm việc trong bộ phận hải quan tại Cảng Phước An giai đoạn đầu với các vị trí công việc thuộc đội thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan Cảng Phước An .

Nhằm tạo điều kiện khai thác Cảng Phước An, UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã kiến nghị Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính cho chuyển đổi mô hình tổ chức Chi cục Hải quan Nhơn Trạch (Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu) sang Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Nhơn Trạch trực thuộc Cục Hải quan Đồng Nai để chủ động trong thực hiện thủ tục hải quan, nhanh chóng giải phóng hàng hóa cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.