Cán mốc 1 triệu thẻ tín dụng, VIB dành triệu deal tri ân khách hàng

Hoàn 1 triệu đồng cho chủ thẻ tín dụng mới và chủ thẻ hiện hữu

Theo đó, 1.000 khách hàng mới đầu tiên có tổng chi tiêu từ 5 triệu đồng trở lên sẽ được hoàn 1 triệu đồng. Chủ thẻ hiện hữu có phát sinh chi tiêu vượt 10 triệu đồng so với sao kê tháng trước cũng sẽ được hoàn 1 triệu đồng.

Đặc biệt, VIB miễn phí thường niên trọn đời (5 năm) cho chủ nhân của chiếc thẻ tín dụng thứ 1 triệu, áp dụng cho tất cả thẻ chính của khách hàng.

Tặng 1 triệu đồng khi giới thiệu mở thẻ mới

Mừng cột mốc 1 triệu thẻ, VIB tặng đến 1 triệu đồng cho chủ thẻ giới thiệu bạn bè mở thẻ qua ứng dụng Max. Mức thưởng là 400.000 VNĐ/thẻ khi giới thiệu thẻ Ivy Card, Family Link, Super Card, Financial Free; 800.000 VNĐ/thẻ khi giới thiệu thẻ Online Plus 2in1, Rewards Unlimited; Và 1.000.000 VNĐ/thẻ khi giới thiệu thẻ Travel Élite, Premier Boundless, Cash Back. Chủ thẻ sẽ được miễn phí thường niên trọn đời nếu giới thiệu thành công 5 thẻ/tháng.

Đặc biệt, người được giới thiệu sẽ được lựa chọn kho voucher "cực chất" khi mở thẻ tín dụng VIB như: voucher phòng chờ sân bay/dịch vụ fast track, tặng 10% điểm thưởng, miễn phí thường niên năm nhất,... và có thể tiếp tục thành người giới thiệu để nhận thưởng không giới hạn.

Ưu đãi 30% cho ẩm thực, 30% cho du lịch, 50% cho sức khỏe

Không chỉ được hoàn tiền, chủ thẻ VIB còn được tận hưởng ưu đãi tại hàng trăm đối tác trong các lĩnh vực từ ẩm thực, mua sắm, du lịch và chăm sóc sức khỏe. Một số ưu đãi nổi bật như:

Ẩm thực: Giảm tới 300.000 VNĐ tại Haidilao, giảm 15% tại Chang Modern Thai Cuisine, giảm đến 50.000 VNĐ tại KFC và giảm 10-20% tại Bonchon, Palsaik Korean BBQ, Yakuzen.

Du lịch & Nghỉ dưỡng: Giảm giá tới 30% tại các khách sạn 5 sao danh tiếng như Hotel des Arts, Sofitel Saigon Plaza, Hilton Saigon (với ưu đãi "dùng bữa 4 tính tiền 3").

Giảm đến 2 triệu đồng khi mua iPhone 17 Series tại CellphoneS, FPT Shop, Hoàng Hà Mobile, Viettel Store, ShopDunk hoặc trên Shopee-PayEase. Mua sắm trả góp 0% lãi suất với kỳ hạn lên đến 12 tháng tại các chuỗi điện máy lớn như CellphoneS, FPT Shop.

Chăm sóc Sức khỏe & Sắc đẹp: Giảm giá tới 50% tại các thương hiệu uy tín như Blossom Beauty Medical Center, Facial Bar, Menard Spa, CHI Pilates, KOI Fitness và nhiều cơ sở khác.

Ngoài ra, khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm và nhận hàng ngàn mã giảm giá độc quyền thông qua ứng dụng ngân hàng số MyVIB và Max – Powered by VIB.

Trên 2.000 tỷ đồng ưu đãi cho 1 triệu khách hàng

Trong hơn 7 năm chuyển đổi mảng thẻ tín dụng, thay vì áp dụng các chính sách ưu đãi chung cho mọi khách hàng, VIB triển khai ưu đãi được cá nhân hóa theo nhu cầu chi tiêu của từng phân khúc khách hàng. VIB đã dành trên 2.000 tỷ đồng ưu đãi cho khách hàng trong 7 năm bao gồm giá trị hoàn tiền, miễn phí thường niên và quà tặng ưu đãi.

Hệ sinh thái VIB Priviledges với hơn 150 đối tác là các thương hiệu lớn trong 5 lĩnh vực chính (Travel, Dine, Shop, Move, More) cùng các đặc quyền về phong cách sống, biến thẻ VIB không chỉ là công cụ thanh toán mà còn là chìa khóa mở ra những trải nghiệm đẳng cấp. Chương trình trả góp VIB Pay Ease 0% lãi suất giúp khách hàng quản trị tài chính hiệu quả khi chia nhỏ giao dịch thanh toán thành nhiều kỳ theo nhu cầu, trong khi các dòng thẻ cao cấp còn có ưu đãi về phí giao dịch ngoại tệ, giúp tiết kiệm chi phí khi chi tiêu ở nước ngoài.

Với việc cán mốc 1 triệu thẻ tín dụng, VIB không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu mà còn thể hiện cam kết mang đến những trải nghiệm vượt trội và ưu đãi thiết thực cho khách hàng. Các chương trình ưu đãi chính là lời cảm ơn chân thành từ VIB đến tất cả người dùng đã tin tưởng và đồng hành cùng ngân hàng trong suốt thời gian qua. Tham khảo ưu đãi dành cho thẻ tín dụng VIB tại đây và mở thẻ qua ứng dụng Max để trải nghiệm.



