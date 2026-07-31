Căn nhà ở quê của vợ TGĐ Tập đoàn Sơn Hải

Sau khi kết hôn với doanh nhân Nguyễn Viết Vương - TGĐ Tập Đoàn Sơn Hải, cuộc sống của Đỗ Thị Hà - Hoa hậu Việt Nam 2020 tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh cuộc sống đời thường của cặp đôi trai tài gái sắc, không ít người cũng tò mò về gia đình của nàng hậu tại quê nhà Thanh Hóa - nơi cô sinh ra và lớn lên. Về phần mình, mỗi lần trở về thăm bố mẹ, Đỗ Hà cũng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, qua đó hé lộ không gian sống khang trang của gia đình.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương và Hoa hậu Đỗ Thị Hà

Gia đình Đỗ Thị Hà hiện sinh sống trong một căn nhà 2 tầng tại Thanh Hóa, được xây dựng từ năm 2013. Theo ghi nhận của chúng tôi vào năm 2020, ngôi nhà nằm trên khu đất rộng hàng trăm mét vuông, bao quanh là khoảng sân lớn, vườn cây và ao cá. Phía trước nhà còn có cánh đồng lúa rộng lớn tạo nên không gian sống thoáng đãng.

Nhìn từ bên ngoài, căn nhà mang phong cách đơn giản như nhiều ngôi nhà ở vùng nông thôn Bắc Trung Bộ. Phía trước là khoảng sân rộng, được lát gạch sạch sẽ và trồng nhiều cây xanh. Lối vào nhà phủ bóng cây ăn quả cùng các loại hoa theo mùa, mang đến cảm giác mát mẻ quanh năm.

Cổng vào căn nhà vào năm 2020. Đến năm 2025, gia đình Đỗ Hà đã sửa lại cổng ngay trước khi chuẩn bị đám cưới con gái (Ảnh: Phương Thảo)

Lối vào nhà có cây ăn quả và ao cá (Ảnh: Phương Thảo)

Ngay cạnh ngôi nhà, bố của Đỗ Thị Hà còn dành riêng một khu vực để trồng và chăm sóc hoa lan. Hàng chục giò lan được treo ngay ngắn dưới mái che, trở thành góc yêu thích của ông. Bên cạnh đó là vườn rau xanh và ao cá, giúp khuôn viên thêm sinh động và đậm chất nhà vườn.

So với mặt bằng chung, cơ ngơi của gia đình nàng Hậu được nhiều người nhận xét là một trong những ngôi nhà khang trang tại khu vực.

Bố Đỗ Hà dành hẳn một khu vực trồng hoa lan (Ảnh: Phương Thảo)

Không gian bên trong cũng được thiết kế theo hướng đơn giản và tiện dụng. Nội thất chủ yếu sử dụng gỗ tự nhiên với bộ bàn ghế phòng khách, kệ tivi, hệ cửa và nhiều chi tiết trang trí đồng bộ. Các món đồ không quá cầu kỳ nhưng tạo cảm giác ấm cúng, bền đẹp và phù hợp với tổng thể ngôi nhà.

Phòng khách có diện tích rộng, luôn đón nhiều ánh sáng nhờ hệ cửa lớn phía trước. Các khu vực sinh hoạt được sắp xếp gọn gàng, ưu tiên sự thông thoáng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhiều thành viên trong gia đình.

Căn nhà được thiết kế đơn giản, hiện đại (Ảnh: Phương Thảo)

Mỗi lần trở về Thanh Hóa, Đỗ Thị Hà thường chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường như cùng mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, hái rau trong vườn hay chuẩn bị mâm cỗ vào dịp lễ, Tết. Cô cũng nhiều lần tự tay trang trí nhà cửa mỗi dịp xuân về, khiến không gian thêm rực rỡ với hoa đào, quất và các loại hoa truyền thống.

Đỗ Hà trang trí nhà cửa dịp Tết (Ảnh: Đỗ Hà)

Gia đình Đỗ Hà quây quần dịp Tết Nguyên đán 2025 (Ảnh: Đỗ Hà)