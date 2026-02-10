Cận Tết, hàng ngàn giáo viên ở Đắk Lắk viết 'tâm thư' mong được chi trả tiền phụ cấp nghề

Nhiều giáo viên viết "tâm thư" mong muốn được UBND TP Buôn Ma Thuột (cũ) chi trả phụ cấp ưu đãi nghề.

Liên quan đến những lùm xùm trong việc chi trả chế độ cho nhà giáo, ngày 10/2, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk xác nhận đơn vị đã có báo cáo gửi UBND tỉnh về tình trạng chi trả thiếu phụ cấp ưu đãi nghề trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, kết luận thanh tra đột xuất vào tháng 4/2025 của Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã chỉ ra một nghịch lý khó tin. Trong giai đoạn từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2024, có tới 13 đơn vị cấp huyện và Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã chi thừa quy định hơn 125 tỷ đồng, buộc phải thu hồi và kiểm điểm trách nhiệm.

Thế nhưng, nhiều giáo viên trực tiếp giảng dạy tại 38 ngôi trường thuộc 7 xã, phường gồm: Cư Êbur, Ea Kao, Ea Tu, Hòa Phú, Hòa Thắng, Hòa Xuân và Ea Tam lại bị chi trả thiếu tổng cộng hơn 30,4 tỷ đồng. Trước việc quyền lợi sát sườn bị "bỏ quên", hàng ngàn giáo viên đã cùng ký tên vào "tâm thư" gửi các cơ quan chức năng với mong muốn sớm nhận được số tiền bồi hoàn để ổn định cuộc sống, nhất là khi Tết đang cận kề.

Phản hồi về vấn đề này, lãnh đạo Sở Tài chính Đắk Lắk cho biết đơn vị đang khẩn trương phối hợp với các bên liên quan để rà soát. Hiện Sở đã yêu cầu UBND các xã, phường có tên trong danh sách chậm chi trả phải hoàn tất báo cáo tổng hợp trước ngày 27/2 để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh phương án giải quyết dứt điểm.