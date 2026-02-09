Cận Tết, Tuấn Hưng tìm nơi 'đổi áo' dưa hấu cho VinFast VF 9, muốn làm mới cả nội thất chiếc xe vợ tặng

Những ngày cận Tết Nguyên đán, cộng đồng mạng bất ngờ xôn xao trước một chia sẻ khá đặc biệt của ca sĩ Tuấn Hưng. Trên trang cá nhân có dấu xác thực, nam ca sĩ đăng tải hình ảnh một chiếc VinFast VF 9 với lớp wrap mang phong cách… quả dưa hấu, kèm câu hỏi: “Làm tất cả để quả dưa hấu gợi nhớ, anh em cho biết ở Hà Nội chỗ nào dán được vậy ạ?”.

Ý tưởng wrap VinFast VF 9 phong cách “quả dưa hấu” được Tuấn Hưng chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: Tuấn Hưng

Ý tưởng “đổi áo” cho mẫu xe này theo concept đậm không khí Tết ngay lập tức thu hút sự chú ý. Hình ảnh chiếc VF 9 phủ tông xanh đặc trưng, mô phỏng vân dưa hấu cùng điểm nhấn đỏ nổi bật khiến nhiều người vừa thích thú, vừa tò mò liệu đây chỉ là hình ảnh minh hoạ hay sẽ sớm trở thành bản wrap ngoài đời thực.

Không chỉ dừng lại ở phần ngoại thất, trong phần bình luận, Tuấn Hưng còn chia sẻ mong muốn “bọc lại hết bên trong”. Chi tiết này cho thấy nam ca sĩ đang cân nhắc việc làm mới toàn diện chiếc VF 9, từ ngoại hình bên ngoài cho tới không gian nội thất – một cách “chơi xe” khá hiếm gặp, nhất là với một mẫu xe điện cỡ lớn hướng tới sự sang trọng và gia đình.

VinFast VF 9 là mẫu xe điện đầu bảng trong garage hiện tại của nam ca sĩ. Ảnh: Tuấn Hưng

Chiếc VinFast VF 9 của Tuấn Hưng được biết đến là một trong những phương tiện cá nhân mới nhất của nam ca sĩ. Anh nhận xe vào cuối tháng 1/2025. Khi đó, Tuấn Hưng chia sẻ đây là món quà Valentine sớm mà bà xã Hương Baby dành tặng cho mình. Mẫu SUV điện đầu bảng của VinFast nhanh chóng trở thành phương tiện đồng hành thường xuyên của nam ca sĩ trong đời sống hàng ngày.

Việc cân nhắc wrap VF 9 theo phong cách “dưa hấu ngày Tết” cũng phần nào phản ánh cá tính chơi xe quen thuộc của Tuấn Hưng. Trước đó, giọng ca “Cầu vồng khuyết” từng nhiều lần gây chú ý với những lần nâng cấp, cá nhân hoá xe khá mạnh tay. Điển hình là chiếc Toyota Alphard từng được anh làm mới nội thất sau vài năm sử dụng, với hàng ghế sau xoay 360 độ, hệ thống âm thanh lớn và không gian được ví như “sân khấu mini” di động.

Tuấn Hưng từng là một tay chơi xe khét tiếng ở Hà Nội. Ảnh: Sưu tầm

Trước đó, Tuấn Hưng cũng từng được biết tới là một tay chơi xe có tiếng tại Hà Nội. Những chiếc cái tên đã gắn liền với nam ca sĩ có thể kể đến như Ferrari 488 GTB, Mercedes-AMG G 63, Mercedes-Benz C 200, BMW X6, Range Rover Evoque, Porsche Panamera, V-Rex Travertson.