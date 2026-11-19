Cần Thơ đấu giá khu ‘đất vàng’ ở phường Sóc Trăng, khởi điểm hơn 174 tỷ đồng
Khu ‘đất vàng’ trên đường Hùng Vương, TP Sóc Trăng (cũ) được UBND TP Cần Thơ đưa gia đấu giá để xây dựng Trung tâm thương mại.
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Thông tin được Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Chí Hùng xác nhận với phóng viên Báo VTC News ngày 19/11. Theo ông Hùng, khu đất số 37 đường Hùng Vương, phường Sóc Trăng rộng 10.468,8 m², đấu giá để thực hiện xây dựng Trung tâm thương mại theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Theo quyết định số 5805/QĐ-UBND do ông Hùng ký, giá khởi điểm của khu “đất vàng” này hơn 174.2 tỷ đồng, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức việc đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.
Gần 2 năm trước, ông Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã chủ trì cuộc họp thông qua 3 đồ án quy hoạch đang lập tại TP Sóc Trăng cũ. Trong đó có quy hoạch chi tiết rút gọn khu đất số 37 đường Hùng Vương, tỷ lệ 1/500.
Theo trình bày của đơn vị tư vấn và báo cáo đăng ký của UBND TP Sóc Trăng cũ, khu đất số 37 đường Hùng Vương là trụ sở cũ của Ban Chỉ huy Quân sự TP Sóc Trăng trước đây.
Diện tích quy hoạch rộng hơn 1 ha, bao gồm đất thương mại dịch vụ xây dựng nhiều tầng, đất cây xanh, nhà xe, công trình hạ tầng kỹ thuật... Trong đó, đất thương mại dịch dụ được đề xuất rộng hơn 3.700 m².
Sau khi nghe đơn vị tư vấn và các sở, ngành trình bày các ý kiến xung quanh 3 đồ án, ông Trần Văn Lâu thống nhất thông qua và đề nghị đơn vị tư vấn nghiên cứu điều chỉnh các nội dung theo góp ý của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan đến số tầng xây dựng, điều chỉnh đất nhà xe thành đất thương mại, quy hoạch thêm đường…
Sau khi tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang sáp nhập với TP Cần Thơ từ ngày 1/7/2025, UBND TP Cần Thơ đã ra quyết định phê duyệt phương án đấu giá khu đất số 37 đường Hùng Vương để xây Trung tâm thương mại theo quy hoạch đã được phê duyệt trước đây.
VTC News