Cần Thơ: Nhiều tiệm vàng bị "bêu tên" nợ thuế và các khoản thu khác

Thuế Cơ sở 1 - TP Cần Thơ vừa ban hành thông báo về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến ngày 31-10. Theo đó, có tổng cộng 1.118 trường hợp bị công khai với tổng số tiền nợ hơn 104,7 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong đợt công khai này xuất hiện nhiều doanh nghiệp tư nhân (DNTN) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Dẫn đầu nhóm này là DNTN Tiệm vàng Kim Phát Hoàng với việc nợ hơn 150 triệu đồng.

Tiếp đến là chuỗi các tiệm vàng mang thương hiệu "Minh Ngọc". Cụ thể, DNTN Tiệm vàng Minh Ngọc Minh Hương nợ gần 20,8 triệu đồng; DNTN Tiệm vàng Minh Ngọc Lợi Cúc (13,8 triệu đồng) và DNTN Tiệm vàng Minh Ngọc Hùng Linh (gần 6 triệu đồng).

Ngoài ra, danh sách còn ghi nhận Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kim Đỉnh (nợ hơn 17,2 triệu đồng). Các cơ sở khác như: DNTN Tiệm vàng Bảo Tín, DNTN Tiệm vàng Như Quỳnh và DNTN Kinh doanh Vàng Ngọc (Lộ Vòng Cung) cũng nằm trong danh sách với các khoản nợ từ 5-9 triệu đồng.