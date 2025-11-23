Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cần Thơ: Nhiều tiệm vàng bị "bêu tên" nợ thuế và các khoản thu khác

23-11-2025 - 15:53 PM | Tài chính - ngân hàng

Cần Thơ: Nhiều tiệm vàng bị "bêu tên" nợ thuế và các khoản thu khác

Ngành thuế TP Cần Thơ công khai hàng loạt tiệm vàng nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng.

Thuế Cơ sở 1 - TP Cần Thơ vừa ban hành thông báo về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến ngày 31-10. Theo đó, có tổng cộng 1.118 trường hợp bị công khai với tổng số tiền nợ hơn 104,7 tỉ đồng.

Đáng chú ý, trong đợt công khai này xuất hiện nhiều doanh nghiệp tư nhân (DNTN) hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Dẫn đầu nhóm này là DNTN Tiệm vàng Kim Phát Hoàng với việc nợ hơn 150 triệu đồng.

Tiếp đến là chuỗi các tiệm vàng mang thương hiệu "Minh Ngọc". Cụ thể, DNTN Tiệm vàng Minh Ngọc Minh Hương nợ gần 20,8 triệu đồng; DNTN Tiệm vàng Minh Ngọc Lợi Cúc (13,8 triệu đồng) và DNTN Tiệm vàng Minh Ngọc Hùng Linh (gần 6 triệu đồng).

Ngoài ra, danh sách còn ghi nhận Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Kim Đỉnh (nợ hơn 17,2 triệu đồng). Các cơ sở khác như: DNTN Tiệm vàng Bảo Tín, DNTN Tiệm vàng Như Quỳnh và DNTN Kinh doanh Vàng Ngọc (Lộ Vòng Cung) cũng nằm trong danh sách với các khoản nợ từ 5-9 triệu đồng.

Theo Ca Linh

Người lao động

Từ Khóa:
vàng

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thị trường vàng tuần tới: Đa số chuyên gia dự báo giá giảm, nhà đầu tư vẫn lạc quan

Thị trường vàng tuần tới: Đa số chuyên gia dự báo giá giảm, nhà đầu tư vẫn lạc quan Nổi bật

Ngày 21/11: Giá vàng miếng tiếp tục giảm, Bảo Tín Minh Châu bán vàng nhẫn 150 triệu đồng/lượng

Ngày 21/11: Giá vàng miếng tiếp tục giảm, Bảo Tín Minh Châu bán vàng nhẫn 150 triệu đồng/lượng Nổi bật

Động thái lạ của các “ông lớn” ngân hàng giữa làn sóng tăng lãi suất tiền gửi

Động thái lạ của các “ông lớn” ngân hàng giữa làn sóng tăng lãi suất tiền gửi

15:36 , 23/11/2025
Ngày 23/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm so với cuối tuần trước

Ngày 23/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt giảm so với cuối tuần trước

12:26 , 23/11/2025
Truy tố 15 người trong đường dây tiền ảo kiểu đa cấp tại các công ty BBI và BBA

Truy tố 15 người trong đường dây tiền ảo kiểu đa cấp tại các công ty BBI và BBA

11:58 , 23/11/2025
Lãi suất tiết kiệm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank kỳ hạn 12 tháng: Đồng loạt tung ưu đãi cho người gửi tiền

Lãi suất tiết kiệm Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank kỳ hạn 12 tháng: Đồng loạt tung ưu đãi cho người gửi tiền

11:01 , 23/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên