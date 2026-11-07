Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp xây dựng mô hình tăng trưởng mới phù hợp với thế mạnh của từng địa phương

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm việc với 3 địa phương: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp về việc thực hiện các kết luận của Thủ tướng Chính phủ và tình hình thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 - Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Trong 9 tháng đầu năm 2026, các địa phương đã cố gắng vượt qua khó khăn, có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, các ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ; có nhiều giải pháp quyết liệt, phong trào thi đua về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, xúc tiến đầu tư, phát triển kinh tế tư nhân và khơi thông các nguồn lực phục vụ tăng trưởng, qua đó cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống người dân.

Các địa phương đã đạt được một số kết quả tích cực như: Tốc độ tăng trưởng của các khu vực kinh tế trong Quý III cơ bản cao hơn so với Quý II; nông nghiệp tiếp tục là điểm sáng; thu ngân sách nhà nước đạt trên 75% dự toán; kim ngạch xuất khẩu tăng khá, đạt thặng dư thương mại; công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính được chú trọng thực hiện; công tác giáo dục, đào tạo, lao động, việc làm, y tế, văn hóa và thực hiện chính sách an sinh xã hội được quan tâm; bộ máy chính quyền địa phương hai cấp hoạt động cơ bản ổn định, thông suốt; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, kết quả tăng trưởng 9 tháng của 03 địa phương chưa đạt kịch bản đề ra và thấp hơn tăng trưởng bình quân của cả nước, đặt ra thách thức lớn trong thời gian còn lại của năm 2026. Quy mô kinh tế của các địa phương còn hạn chế; điều kiện phát triển các ngành công nghiệp, xây dựng còn khó khăn, chi phí đầu tư lớn. Giải ngân vốn đầu tư công vẫn là điểm nghẽn, thuộc nhóm thấp nhất và thấp hơn mức bình quân chung của cả nước. Hạ tầng giao thông kết nối liên vùng, nội tỉnh và logistics vẫn là nút thắt cần được khơi thông; một số dự án trọng điểm còn chậm tiến độ. Hạ tầng thông tin, hạ tầng số, số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thực thi công vụ cấp xã nhìn chung còn hạn chế.

Tập trung xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc khơi thông nguồn lực

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng năm 2026 được Chính phủ giao, Phó Thủ tướng yêu cầu 03 địa phương phải quyết tâm và nỗ lực hơn nữa, có những giải pháp thực sự mạnh mẽ, đột phá trong quản lý điều hành và phát triển kinh tế - xã hội.

Trong đó, tiếp tục bám sát các chủ trương, kết luận của Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 312/NQ-CP ngày 05/10/2026 và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại các buổi làm việc với các địa phương; khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể của từng ngành, lĩnh vực và giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng Sở, ngành, xã, phường, cơ quan, đơn vị trong Quý IV năm 2026.

Phân công cụ thể các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Thành ủy trong việc đôn đốc, theo dõi, bám sát cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng đã được Chính phủ giao; nêu cao tinh thần trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng và là cơ sở để đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức, cá nhân năm 2026.

Khẩn trương triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030 và xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2027; tập trung xử lý các dự án tồn đọng, vướng mắc để khơi thông nguồn lực; quyết liệt giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, phòng, chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu bảo đảm yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng, phục vụ cho phát triển lâu dài và bền vững.

Chú trọng nghiên cứu, xây dựng mô hình tăng trưởng mới phù hợp với tiềm năng, thế mạnh, các ngành, lĩnh vực chủ lực của địa phương theo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tại các buổi làm việc với từng địa phương. Tăng cường liên kết Vùng, phát huy hiệu quả không gian phát triển xung quanh các tuyến cao tốc và tuyến hành lang kinh tế nối liền Cần Thơ – Vĩnh Long – Đồng Tháp – Tây Ninh – Thành phố Hồ Chí Minh.

Cần Thơ phải quyết tâm, quyết liệt hơn nữa để trở thành một cực tăng trưởng năng động, trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long như kỳ vọng của Bộ Chính trị, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ tại các lần làm việc gần đây với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ.

Đồng thời, Cần Thơ khẩn trương nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chủ trương để Thành phố được áp dụng một số cơ chế, chính sách của Luật Phát triển đô thị; trên cơ sở đó phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong quá trình xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định để tạo động lực bứt phá toàn diện cho Thành phố.

Đồng Tháp tiếp tục phát huy thế mạnh về sản xuất lúa gạo, trái cây, hoa kiểng, thủy sản, kinh tế biên mậu; đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp như Tân Kiều, Sông Hậu 2, Hòa Tân, Cao Lãnh II, III để thu hút các nhà đầu tư chiến lược; phát triển hệ thống các trung tâm logistics tại Cao Lãnh, Sa Đéc, Hồng Ngự, Gò Công, Tân Phước.

Vĩnh Long đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, đặc biệt là ngành thủy sản, kinh tế biển; tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo đột phá về công nghiệp chế biến nông, thủy sản, năng lượng tái tạo và vận tải biển.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ

Ngoài ra, 03 địa phương quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là trụ cột, động lực chủ yếu cho tăng trưởng, đặc biệt là trong phát triển các ngành nông nghiệp chủ lực, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các địa phương.

Làm tốt công tác dự báo, phòng, chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; chú trọng công tác khắc phục tác động của hạn hán, xâm nhập mặn, ngập úng, suy giảm nước ngầm, thiếu hụt nước ngọt phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Quan tâm thực hiện tốt các chính sách về y tế, văn hóa, an sinh xã hội, đặc biệt là đối với các đối tượng yếu thế, đồng bào dân tộc thiểu số; khẩn trương triển khai có hiệu quả chương trình khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí cho người dân; quyết liệt triển khai các dự án phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, phục vụ nhu cầu của người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động có thu nhập thấp.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ. Khẩn trương hoàn thiện các cơ sở dữ liệu dùng chung, đặc biệt là về đất đai. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức để nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp và năng lực thực thi ở cấp cơ sở; khẩn trương hoàn thành phương án xử lý nhà đất công dôi dư, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không lãng phí nguồn lực.

Tăng cường bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ biên cương, chủ quyền lãnh thổ cả trên biển và đất liền; bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; quyết liệt quản lý, xử lý vi phạm về khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), góp phần cùng cả nước gỡ thẻ vàng của EC đối với thủy sản Việt Nam./.