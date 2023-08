Cẩn trọng với trò mời chào vé máy bay, du lịch giá rẻ, hoá đơn, chuyển tiền đặt cọc

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa cảnh báo xu hướng lừa đảo chuyển tiền qua mạng xã hội với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể có 4 hình thức lừa đảo phổ biến như đánh cắp tài khoản mạng xã hội người dùng (Zalo, Facebook, Tiktok…) và gửi tin nhắn lừa đảo tới bạn bè, người thân của chủ tài khoản yêu cầu chuyển tiền; Mạo danh các đại lý vé máy bay, hãng du lịch mời chào combo du lịch giá rẻ để thu hút và lừa đảo khách hàng chuyển tiền mua dịch vụ; Mạo danh các thương hiệu lớn trên sàn thương mại điện tử và rao bán các sản phẩm với giá cực kỳ rẻ hoặc các gói bảo hành để lừa đảo khách hàng chuyển tiền đặt hàng; Mạo danh tên cơ quan công an, trường học, bệnh viện, tòa án, tổng cục thuế, điện lực… để lừa đảo khách hàng có nhu cầu thanh toán tiền điện, viện phí, học phí hoặc bị lừa chuyển tiền xác minh vụ án, xác minh thuế…

Ngân hàng liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới nhưng vẫn có nhiều khách hàng sập bẫy

Theo Techcombank, điểm chung của các hình thức lừa đảo trên là các đối tượng lừa đảo khiến khách hàng tin tưởng và lơ là cảnh giác khi chuyển tiền bởi thông tin tài khoản ngân hàng thụ hưởng trùng khớp hoặc tương đồng với tên chủ tài khoản mạng xã hội bị đánh cắp; hoặc trùng khớp hoặc tương đồng với tên đại lý, công ty du lịch như du lịch abc, phòng vé máy bay xyz,…; trùng khớp hoặc tương đồng với tên thương hiệu ví dụ như: dien may xanh, the gioi di dong; trùng khớp hoặc tương đồng với tên cơ quan nhà nước, tổ chức như: công an, trường học, bệnh viện, tòa án, tổng cục thuế, điện lực…

Để phòng tránh bị lừa đảo, ngân hàng khuyến cáo luôn đề cao cảnh giác trước các yêu cầu chuyển tiền từ người quen, yêu cầu thanh toán hóa đơn dịch vụ qua mạng xã hội.

Thực hiện xác minh lại bằng cách liên hệ trực tiếp với người quen thông qua phương tiện khác như điện thoại, email, SMS, kênh liên lạc chính thức của các tổ chức, cơ quan nhà nước.

Phải thận trọng trước những lời mời chào dịch vụ với mức giá quá rẻ, đặc biệt các dịch vụ yêu cầu đặt cọc.

Khách hàng nên tìm hiểu kỹ thông tin và chỉ thực hiện giao dịch tại các website, ứng dụng chính hãng (được cung cấp trên kho ứng dụng Play Store với Android và App Store với IOS) của các công ty dịch vụ.

"Tuyệt đối không chia sẻ thông tin tài khoản ngân hàng điện tử, thẻ (bao gồm số thẻ, CVV, ngày hết hạn hay mã OTP) cho bất kỳ ai kể cả nhân viên ngân hàng. Bởi ngân hàng không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin bảo mật qua bất cứ phương tiện nào" - Techcombank nêu rõ.

Eximbank, LPBank, VietABank, TPBank… cũng vừa liên tiếp cảnh báo thủ đoạn lừa đảo. Thực tế, thời gian qua, các ngân hàng liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhưng vẫn rất nhiều khách hàng bị sập bẫy, mất tiền oan.