Canadian Wood Việt Nam giới thiệu giải pháp gỗ mềm bền vững tại triển lãm VietnamWood 2025

Với quy mô 13.500 m² và quy tụ hơn 320 doanh nghiệp đến từ 28 quốc gia, VietnamWood đã khẳng định vị thế là một trong những sự kiện hàng đầu trong lĩnh vực chế biến gỗ tại Việt Nam, chuyên về máy móc, công nghệ, gỗ xẻ và các vật tư tiêu hao cho nhà máy sản xuất gỗ. Triển lãm thu hút đông đảo các nhà sản xuất trong và ngoài nước, các công ty xây dựng – thiết kế nội thất, nhà phân phối gỗ cùng các đơn vị cung ứng vật liệu.

Tại VietnamWood 2025, Canadian Wood Việt Nam mang đến không gian trưng bày ấn tượng với đa dạng các ứng dụng nội thất từ gỗ Canada, qua đó phản ánh rõ chất lượng và tính linh hoạt của gỗ trong nhiều mục đích sản xuất khác nhau. Điểm nhấn đặc biệt của gian hàng là bảng màu gỗ với sắc độ từ sáng đến tối, giúp khách tham quan dễ dàng hình dung ứng dụng thực tiễn của gỗ Canada qua nhiều phong cách thiết kế, phù hợp xu hướng thị trường.

Theo tinh thần chủ đề công nghiệp chế biến gỗ của triển lãm, Canadian Wood Việt Nam tặng khách tham quan các bảng màu chưa sơn phủ để họ có thể tự trải nghiệm các loại bề mặt. Bên cạnh đó, tại gian hàng còn có sự hiện diện của đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của công ty để tư vấn trực tiếp và giới thiệu Chương trình Trải nghiệm Gỗ Canada – một sáng kiến cung cấp gỗ thử miễn phí, cũng như hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu giúp nhà máy tại Việt Nam kiểm chứng chất lượng, tối ưu sản xuất và mở rộng nguồn cung ứng.

Theo Tổng cục Hải quan Việt Nam và Báo cáo Xuất khẩu Gỗ & Nội thất Việt Nam 2024–2025, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 16,25 tỷ USD trong năm 2024, tăng 20% so với năm trước. Năm 2025, ngành đặt mục tiêu nâng con số này lên 18 tỷ USD, chuyển dịch trọng tâm hướng tới tính bền vững, nguồn gốc hợp pháp và minh bạch của các sản phẩm gỗ.

Việc sử dụng gỗ được chứng nhận từ các khu rừng được quản lý bền vững không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu pháp lý ở Việt Nam, mà còn là chiến lược quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Do đó, các loại gỗ mềm Canada được chứng nhận bởi những tổ chức quốc tế uy tín, như Hội đồng Quản lý Rừng (FSC) và Chương trình Chứng nhận Rừng (PEFC), chính là một giải pháp đáng tin cậy, giúp nhà sản xuất Việt Nam nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời đáp ứng xu hướng tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các sản phẩm nội thất có nguồn gốc minh bạch, được làm từ vật liệu bền vững. Bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn gỗ có chứng nhận, Canadian Wood Việt Nam còn cung cấp các chương trình hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo chuyên sâu, và tư vấn phát triển thị trường.

Gian hàng của Canadian Wood Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan.

Dựa trên những tiêu chí này, năm loại gỗ mềm của Canada thường được các nhà sản xuất tại Việt Nam lựa chọn nhờ những đặc tính nổi trội, đáp ứng chặt chẽ các yêu cầu về hiệu suất của nhà sản xuất. Các chủng loại gỗ này được đánh giá cao nhờ tính ứng dụng đa dạng, từ đồ nội thất, cửa ra vào, cửa sổ, đến các sản phẩm ngoài trời. Năm loại gỗ chủ đạo bao gồm Độc Cần Bờ Tây (Western Hemlock), Linh Sam Douglas (Douglas-Fir), Tuyết Tùng Đỏ Bờ Tây (Western Red Cedar), Bách Vàng (Yellow Cedar) và nhóm Vân Sam-Thông-Linh Sam (SPF), đều mang đến những ưu điểm nổi bật riêng. Độc Cần Bờ Tây linh hoạt trong ứng dụng, Linh Sam Douglas nổi bật về cường độ chịu lực, Bách Vàng được đánh giá cao nhờ độ bền tự nhiên, Tuyết Tùng Đỏ sở hữu khả năng kháng mục & côn trùng vượt trội, và SPF ổn định về kích thước. Tất cả cùng mang đến cho các nhà sản xuất Việt Nam những lựa chọn vật liệu bền vững, phù hợp với những nhu cầu sản xuất đặc thù.

"VietnamWood là cơ hội quý báu để Canadian Wood Việt Nam kết nối và trao đổi trực tiếp với các đối tác, nhà sản xuất trong ngành chế biến gỗ, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về nhu cầu và xu hướng phát triển của thị trường Việt," ông Trần Thanh Vẹn, Giám đốc Quốc gia của Canadian Wood Việt Nam chia sẻ. "Chúng tôi rất vui mừng khi thấy gỗ Canada ngày càng được đón nhận rộng rãi, không chỉ bởi yếu tố bền vững mà còn ở các đặc tính kỹ thuật vượt trội. Sứ mệnh của Canadian Wood là hỗ trợ các nhà máy tại Việt Nam ứng dụng gỗ Canada vào sản xuất, giúp nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm, qua đó củng cố thêm vai trò của chúng tôi trong sự phát triển bền vững của ngành gỗ."

Thông qua việc triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, Canadian Wood Việt Nam hướng tới việc đẩy mạnh trao đổi kiến thức và thúc đẩy sử dụng vật liệu bền vững, đóng góp cho những bước tiến mạnh mẽ của ngành gỗ Việt.

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm gỗ Canada, Chương trình Trải nghiệm Gỗ Canada hoặc các yêu cầu hợp tác khác, vui lòng liên hệ:

Email: info@canadianwood.com.vn

Điện thoại: +84 287 305 2468

Địa chỉ: Tầng 9, Tòa nhà AP, 518B Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh