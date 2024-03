Cảng biển lớn nhất Việt Nam lọt top 12 thế giới: Hai siêu tàu cực lớn đã cập bến thành công

Cảng biển lớn nhất Việt Nam

Hồi tháng 5/2023, Báo Chính phủ đưa thông tin: Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Hãng tin Tài chính S&P Global Market Intelligence công bố bảng xếp hạng về Chỉ số CPPI (Container Port Performance Index - chỉ số hoạt động cảng container) cho 348 cảng container toàn cầu.

Chỉ số CPPI được tính toán dựa trên các yếu tố liên quan tới thời gian tàu vào luồng, cập cảng, năng suất bốc và dỡ hàng lên xuống cảng cùng tổng lượng hàng/chuyến, tàu rời cảng ra luồng. Ngoài ra, 2 yếu tố khác cũng được thêm vào là yếu tố tàu lớn (tiết kiệm nhiên liệu hơn) và yếu tố công nghệ thông tin, số hoá.

Cảng biển Cái Mép - Thị Vải đứng ở vị trí thứ 12 bảng xếp hạng về chỉ số hoạt động cảng container. (Ảnh: Trường Thành Real)

Theo xếp hạng này, một cảng của Việt Nam đứng vị trí thứ 12, cao hơn một số cảng biển lớn của các quốc gia phát triển như Cảng Singapore (vị trí thứ 18), Cảng Yokohama - Nhật Bản (vị trí thứ 15), Cảng Busan - Hàn Quốc (thứ 22).

Đó chính là cảng Cái Mép - Thị Vải, nằm tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cụm cảng Cái Mép cũng được xếp vào nhóm cảng biển lớn với sản lượng hàng container thông qua đạt hơn 4 triệu Teu/năm. Đặc biệt, Cái Mép vẫn tiếp tục duy trì vị trí thứ 13 (theo cách tính kỹ thuật, cho trọng số cao hơn cho kích cỡ tàu phổ biến ở cảng đó).

Cụm cảng Cái Mép cũng được xếp vào nhóm cảng biển lớn với sản lượng hàng container thông qua đạt hơn 4 triệu Teu/năm. (Ảnh: Báo Đại biểu Nhân dân)

Được biết, bảng xếp hạng này căn cứ trên các tiêu chí liên quan tới thời gian tàu container cần để hoàn thành việc bốc và dỡ container tại một cảng trong suốt năm 2022.

Với thứ hạng này, cảng Cái Mép – Thị Vải đã trở thành biểu tượng của sự phát triển kinh tế và gắn kết quốc tế của Việt Nam. Đây không chỉ là một cảng biển thông thường, mà còn là một cánh cửa mở ra thế giới.

Những thông số "khủng" của cảng Cái Mép – Thị Vải

Theo báo Đầu Tư, nằm ở cửa sông Thị Vải và sông Cái Mép, cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải là cụm cảng biển nước sâu lớn nhất Việt Nam thuộc thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với tổng chiều dài hơn 14km.

Thông tấn xã Việt Nam cho biết, với luồng chạy tàu có độ sâu âm là 14m, độ sâu khu vực bến cảng âm 16,8m và vũng quay tàu rộng 500m, cảng Cái Mép – Thị Vải trở thành nơi trung chuyển hàng hoá giao thương thuận lợi giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Cảng biển Cái Mép - Thị Vải có năng lực đón tàu trọng tải lên đến 250.000 tấn. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Cảng Cái Mép - Thị Vải được trang bị cơ sở vật chất và thiết bị hiện đại, gồm 03 cầu tàu dài 890m, 03 bến sà lan dài 270m, bãi container rộng 55ha với sức chứa gần 51.500 TEU, 10 cẩu bờ STS, 22 cẩu bãi, 03 cẩu chuyên dụng cho sà lan, 76 xe đầu kéo, 05 xe nâng hàng và 05 xe nâng rỗng. Do đó, cảng có thể tiếp nhận các thế hệ tàu hiện đại nhất thế giới hiện nay, giúp rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu giữa khu vực Nam Bộ với các nước thay vì phải quá cảnh ở Singapore như trước.

Trang tin của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đăng tải thông tin, cảng Cái Mép - Thị Vải là 1 trong 2 cảng biển loại đặc biệt của quốc gia, được đầu tư hạ tầng hiện đại, có năng lực đón tàu trọng tải lên đến 250.000 tấn (khoảng 24.000TEU).

Đây cũng là cụm cảng duy nhất ở Việt Nam có các chuyến tàu mẹ trực tiếp đi châu Âu, châu Mỹ và có tần suất đi Mỹ cao nhất Đông Nam Á. Cảng đã thiết lập được 35 tuyến vận tải, trong đó có 9 tuyến nội Á, 21 tuyến đi Mỹ và 05 tuyến đi châu Âu. Từ Cái Mép - Thị Vải, hàng hóa chỉ mất khoảng 16 ngày có thể đến bờ Tây nước Mỹ và 21 ngày sẽ đến châu Âu.

Hai siêu tàu cực lớn đã cập cảng thành công

Theo báo Đầu tư, hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải kể từ khi đưa vào khai thác và vận hành từ tháng 1/2021 trở thành cảng cửa ngõ, cảng trung chuyển quốc tế cấp đặc biệt của Việt Nam và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 30/3/2023, tàu container OOCL Spain đã cập cảng Gemalimk ở Cái Mép - Thị Vải an toàn. Tàu có chiều dài gần 400m, rộng 61,3m, có trọng tải lên đến 225.000 tấn và chở được 24.188 TEU; cùng mớn nước tàu vào -15m và mớn nước tàu ra -15,5m.

OOCL Spain được xếp hạng là một trong những siêu tàu container lớn nhất thế giới, có thể chở được 146km container nối dài.

Siêu tàu container lớn bậc nhất thế giới OOCL Spain đã cập cảng Gemalimk ở Cái Mép - Thị Vải an toàn vào tháng 3 năm ngoái. (Ảnh: Báo Hải quân Việt Nam)

Không chỉ thúc đẩy phát triển công nghiệp, cảng Cái Mép - Thị Vải còn đóng góp lớn vào việc phục hồi ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng và Việt Nam nói chung sau đại dịch Covid 19.

Cụ thể, ngày 22/8/2023, Cảng Tân Vảng Cái Mép – Trung tâm Logistics hậu cảng tiềm năng khu vực Cái Mép lần thứ 2 đón thành công siêu tàu du lịch Spectrum of the Seas (thuộc hãng Royal Caribbean Cruise Lines do công ty lữ hành Saigontourist làm đại lý, với chiều dài 347m, chiều cao 63m. Với gần 16 tầng, 2.000 phòng, khả đón tiếp 5.600 khách. Tàu được xem là du thuyền lớn nhất đang được hãng vận hành tại khu vực châu Á.

Theo Cục Hàng hải Việt Nam, khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải chiếm 45 - 50% hàng hóa xuất nhập khẩu và chiếm tới 70% tổng lượng hàng container của cả nước. Trong 5 năm qua, mỗi năm, khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải đón tàu có kích cỡ ngày càng lớn. Với tiềm năng này, trong tương lai, cảng Cái Mép – Thị Vải sẽ tiếp tục trở thành cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hóa, đẩy mạnh thương mại và giao lưu văn hóa. Không chỉ là một điểm đến cho hàng hóa, mà cảng Cái Mép – Thị Vải còn là nguồn cung cấp việc làm cho hàng ngàn người dân. Sự phát triển của cảng Cái Mép - Thị Vải góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam và viết nên câu chuyện vĩ đại của đất nước trên bản đồ hàng hải thế giới.

