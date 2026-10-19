Càng có nhiều lựa chọn, vì sao chúng ta lại chỉ cần ONE là đủ?

Càng đi qua nhiều giai đoạn, đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong cuộc sống, nhu cầu của mỗi người càng trở nên đa dạng. Một chuyến đi có thể bắt đầu bằng một lịch trình đã định nhưng kết thúc với những điểm đến ngoài dự kiến. Một người đang ưu tiên trải nghiệm cá nhân có thể vài năm sau dành nhiều sự quan tâm hơn cho gia đình, giáo dục hay bảo vệ tài chính dài hạn. Với những người có thu nhập cao, các lựa chọn về cách tận hưởng, chăm sóc bản thân và đầu tư cho tương lai cũng ngày càng phong phú.

Sự thay đổi ấy đặt ra một bài toán mới cho các sản phẩm tài chính: khi nhu cầu và ưu tiên luôn thay đổi theo mỗi giai đoạn cuộc sống, liệu khách hàng có nhất thiết phải liên tục tìm thêm một sản phẩm mới để đáp ứng từng nhu cầu phát sinh?

Với VIB Visa ONE Card, VIB đưa ra một cách tiếp cận khác: thay vì mỗi nhu cầu là một lựa chọn riêng, một chiếc thẻ có thể linh hoạt thay đổi để phù hợp với những ưu tiên đang dịch chuyển của khách hàng. Trên cùng một chiếc thẻ, người dùng có thể lựa chọn tối đa 3 trong 5 nhóm chi tiêu gồm Mua sắm, Du lịch, Giáo dục, Bảo hiểm và Chi tiêu nước ngoài, với mức hoàn tiền lên đến 9%, tối đa 18 triệu đồng mỗi năm mà không yêu cầu mức chi tiêu tối thiểu. Các nhóm chi tiêu có thể thay đổi theo ưu tiên tại từng giai đoạn, trong khi một chiếc thẻ vật lý có thể đồng hành cùng chủ thẻ qua ba hạng Gold, Platinum và Signature.

Nói cách khác, ONE Card không được xây dựng theo cách mỗi nhu cầu một lựa chọn, mà theo hướng một lựa chọn có thể thích ứng với nhiều nhu cầu khác nhau. Đó cũng là tinh thần phía sau thông điệp "Nhiều thì tốt, nhưng chỉ ONE là ĐỦ" và series đối thoại wONEder do VIB và Visa đồng kiến tạo.

Nhu cầu chi tiêu cho sản phẩm và dịch vụ cao cấp ngày càng tăng

Theo những xu hướng thanh toán Visa công bố tại Việt Nam năm 2026, người tiêu dùng đang gia tăng chi tiêu cho các trải nghiệm cao cấp, từ du lịch, mua sắm đến chăm sóc sức khỏe và ẩm thực. Song song với nhu cầu trải nghiệm nhiều hơn là kỳ vọng ngày càng cao vào những phương thức thanh toán nhanh, liền mạch và ít gián đoạn.

Nhiều trải nghiệm lifestyle được thiết kế quanh tinh thần tận hưởng, dịch chuyển và khám phá cho chủ thẻ One Card, như gói trải nghiệm MAMA Awards 2026 tại Osaka.

Cùng lúc, nhóm người Việt trẻ, có thu nhập cao và am hiểu công nghệ đang góp phần thúc đẩy thanh toán số và du lịch nước ngoài. Họ cũng có xu hướng đặt gia đình và những mục tiêu dài hạn vào trung tâm của các quyết định chi tiêu.

Những thay đổi này tạo ra một bài toán mới cho các sản phẩm tài chính: không chỉ đáp ứng khả năng chi tiêu, mà cần phải theo kịp cách khách hàng trải nghiệm cuộc sống.

Một người có thể vừa chi tiêu cho gia đình, vừa có những chuyến công tác nước ngoài, vừa quan tâm đến giáo dục, bảo hiểm hay những trải nghiệm cá nhân. Mỗi nhu cầu nếu được giải quyết bằng một sản phẩm riêng sẽ tạo thêm lựa chọn, nhưng cũng đồng nghĩa với thêm những thứ phải nhớ, phải theo dõi và phải quản lý. Đó là nghịch lý của sự phong phú: càng nhiều lựa chọn, đôi khi càng cần một cách đơn giản hơn để lựa chọn.

ONE Card hướng tới chính bài toán đó. Thay vì cố định khách hàng vào một nhóm quyền lợi ngay từ đầu, sản phẩm cho phép họ lựa chọn những nhóm chi tiêu phù hợp nhất với mình tại từng thời điểm. Khi ưu tiên thay đổi, lựa chọn cũng có thể thay đổi theo.

Một người đang dành nhiều ngân sách cho những chuyến đi có thể ưu tiên Du lịch và Chi tiêu nước ngoài. Khi gia đình bước sang một giai đoạn mới, Giáo dục hay Bảo hiểm có thể trở thành những ưu tiên khác. Chiếc thẻ vẫn là một, nhưng cách nó phục vụ người dùng có thể linh hoạt thay đổi.

"ĐỦ" không phải là có tất cả

Càng có nhiều lựa chọn, con người càng dễ nghĩ rằng mình cần nhiều hơn. Thêm một chiếc thẻ cho một nhu cầu mới, thêm một sản phẩm cho một mục tiêu mới, thêm một đặc quyền để có thêm trải nghiệm. Nhưng sau cùng, điều mỗi người tìm kiếm có thể không phải là nhiều hơn, mà là phù hợp hơn.

Bởi "ĐỦ" với mỗi người là một khái niệm khác nhau. Với người thường xuyên đi nước ngoài, đó có thể là một phương thức thanh toán thuận tiện và đặc quyền phòng chờ sân bay giúp hành trình thoải mái hơn. Với một gia đình trẻ, "ĐỦ" có thể là khả năng dành nguồn lực cho giáo dục và mục tiêu bảo vệ tài chính. Với một người đang phát triển sự nghiệp, đó có thể là sự linh hoạt để chủ động trước những cơ hội bất ngờ.

Và ngay cả với một người, chữ "ĐỦ" cũng không đứng yên. Những gì quan trọng hôm nay có thể nhường chỗ cho một ưu tiên khác vào ngày mai. Như Trấn Thành chia sẻ trong series wONEder: "Mỗi một giai đoạn khác nhau trong cuộc đời mình sẽ có một chữ đủ khác nhau. Nó sẽ luôn thay đổi, luôn di động và luôn trưởng thành theo năm tháng cùng với tư duy của quý vị."

Với Lý Thành Cơ, "ĐỦ" nằm ở khả năng linh hoạt trước những điều không nằm trong kế hoạch. Những chuyến đi thường bắt đầu với một lịch trình đã được lên kế hoạch, nhưng khi đến nơi, những điểm đến hay trải nghiệm mới có thể xuất hiện. Khi đó, điều cần thiết không phải là bám vào kế hoạch ban đầu, mà là có đủ khả năng để "rẽ hướng" ngay lập tức.

Còn với Linda Ngo, "ĐỦ" lại được nhìn từ những điều gần gũi hơn: "ĐỦ hiện tại là những thứ quan trọng trong cuộc sống của mình đều có chỗ."

Ba cách nhìn, nhưng cùng gặp nhau ở một điểm: "ĐỦ" không phải là có tất cả, mà là có đúng những gì mình cần, vào đúng thời điểm và có thể linh hoạt khi nhu cầu thay đổi.

Đó cũng là lý do mà triết lý "ĐỦ" trở thành một cách tiếp cận đáng chú ý với các sản phẩm tài chính mà One Card đang tiên phong trên thị trường. Khi nhu cầu thay đổi, lựa chọn cũng cần có khả năng thay đổi theo — để khách hàng không phải liên tục bắt đầu lại khi cuộc sống bước sang một giai đoạn mới.

ONE Card: Một lựa chọn, nhiều phiên bản của chính mình

Nếu "ĐỦ" của mỗi người luôn thay đổi, một chiếc thẻ phải làm gì để thay đổi cùng họ?

Với VIB Visa ONE Card, thay vì buộc khách hàng phải tìm nhiều chiếc thẻ cho nhiều nhu cầu, một chiếc thẻ có thể được cá nhân hóa để phù hợp với những nhu cầu quan trọng nhất ở từng thời điểm.

Khách hàng có thể lựa chọn và thay đổi tối đa 3 trong 5 nhóm chi tiêu gồm Mua sắm, Du lịch, Giáo dục, Bảo hiểm và Chi tiêu nước ngoài, với mức hoàn tiền lên đến 9%, tối đa 18 triệu đồng mỗi năm.

Cách tiếp cận này cho phép cùng một sản phẩm đồng hành với những phiên bản khác nhau của khách hàng. Người đang ưu tiên những chuyến đi có thể chọn Du lịch và Chi tiêu nước ngoài. Khi gia đình bước sang một giai đoạn mới, Giáo dục, Bảo hiểm hay Mua sắm có thể trở thành lựa chọn đáng ưu tiên hơn.

Không cần thêm một chiếc thẻ mới chỉ vì nhu cầu đã thay đổi. Sự linh hoạt của ONE Card còn nằm ở hành trình nâng hạng. Chiếc thẻ có thể được tự động nâng hạng từ Gold lên Platinum và Signature với hạn mức và quyền lợi mở rộng, mà không cần thay đổi chiếc thẻ vật lý.

Ở hạng Signature, khách hàng có 4 lượt sử dụng phòng chờ sân bay mỗi năm, cùng quyền lợi sử dụng không giới hạn khi đạt điều kiện chi tiêu nước ngoài theo quy định. Với các giao dịch quốc tế, thẻ có mức phí chuyển đổi ngoại tệ 0% trong 3 tháng đầu, sau đó là 1%.

Những lợi ích này được đặt trong cùng một hành trình thay vì tách thành nhiều sản phẩm riêng biệt. Từ những lựa chọn chi tiêu hàng ngày, các kế hoạch tài chính lớn cho đến trải nghiệm du lịch quốc tế, ONE Card hướng tới việc khách hàng có thể chủ động điều chỉnh cách sử dụng theo ưu tiên tài chính tại từng giai đoạn.

Sự quan tâm ban đầu từ thị trường cũng cho thấy một nhu cầu đáng chú ý. Sau khoảng 20 ngày ra mắt, gần 15.000 ONE Card đã được mở. Theo dữ liệu từ VIB, phần lớn khách hàng mới mở ONE Card đã sở hữu từ 2-3 thẻ tín dụng khác.

Điều này cho thấy ONE Card chạm tới một nhu cầu khác: khi khách hàng đã có nhiều lựa chọn, họ cần một lựa chọn có khả năng đáp ứng những nhu cầu quan trọng nhất theo cách linh hoạt và dễ quản lý hơn.

Ở góc độ đó, "ONE" không có nghĩa là ít đi. ONE là một nền tảng đủ linh hoạt để chứa nhiều nhu cầu, nhiều ưu tiên và phù hợp với nhiều phiên bản khác nhau của cùng một khách hàng. Bởi một người có thể có rất nhiều vai trò trong cuộc sống, với rất nhiều kế hoạch và rất nhiều điều muốn trải nghiệm. Điều họ cần không nhất thiết là một chiếc thẻ cho mỗi nhu cầu mà có thể là một chiếc thẻ đủ linh hoạt để đi cùng tất cả những thay đổi đó. Nhiều thì tốt, nhưng chỉ ONE là ĐỦ.