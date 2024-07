Càng khó khăn, càng cần đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ chín, khóa XIII. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN

Đảng ta đã lãnh đạo đất nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Do đó, nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đối với tình hình đất nước hiện nay, việc Bộ Chính trị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng là thực sự cần thiết để tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết tốt đẹp của nhân dân ta. “Chúng ta tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam để cùng vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được thắng lợi to lớn hơn nữa, trước mắt là thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và tiến tới Đại hội Đảng lần thứ XIV”, Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng nói.

Cũng theo Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, thời gian qua, đội ngũ trí thức, trong đó có các thành viên Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam đã và đang nỗ lực triển khai nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao phó; góp phần tư vấn, phản biện, phổ biến kiến thức cho việc xây dựng và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Phan Tân, Phó Giám đốc Nhà Xuất bản Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) nhất trí hoàn toàn trước việc Bộ Chính trị phân công đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo trách nhiệm, quyền hạn được Bộ Chính trị quy định; đồng thời kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng, tiếp tục phát huy những kết quả, thành tựu quan trọng, toàn diện mà đất nước ta đã đạt được, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành tốt mục tiêu Đại hội Đảng XIII.

Ông Phan Tân cho rằng, việc Bộ Chính trị kêu gọi giúp củng cố lòng tin của nhân dân, đảng viên cả nước vào sự nghiệp xây dựng đất nước theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn; đồng thời, khẳng định tiếp tục công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh mà đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn tâm huyết.

Nhấn mạnh tinh thần đoàn kết dân tộc và sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bà Bùi Thị An, Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ khoa học của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội đánh giá cao việc Bộ Chính trị kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất, chung sức đồng lòng. Bà Bùi Thị An cho rằng, toàn bộ hệ thống chính trị cần phát huy những kết quả, thành tựu quan trọng, toàn diện mà đất nước ta đã đạt được; nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để hoàn thành mục tiêu đặt ra của đất nước. “Càng những lúc khó khăn, chúng ta càng cần sự đoàn kết một lòng, nhất trí, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước để tiến tới thành công”, bà Bùi Thị An nói.