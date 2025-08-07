Căng thẳng cấp điện trong cao điểm nắng nóng

Trong khi đó, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) khẳng định không có kế hoạch cắt điện, toàn bộ lịch bảo trì, sửa chữa đều đã hoãn để ưu tiên cấp điện phục vụ nhu cầu thiết yếu.

Chuyên gia năng lượng Đào Nhật Đình nhận định có thể mức phụ tải tăng đột biến vào những ngày nắng nóng đang tạo áp lực lớn cho công tác điều độ hệ thống điện, đặc biệt vào buổi trưa và buổi tối. Để đáp ứng nhu cầu, hệ thống phải huy động toàn bộ nguồn điện, kể cả điện chạy dầu có giá thành cao. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý mất điện không chỉ do thiếu nguồn mà còn do sự cố kỹ thuật như biến áp quá tải, thiết bị và đường dây đã xuống cấp. Ông nhấn mạnh việc bảo trì, kiểm tra thường xuyên là cần thiết, tránh tiết kiệm chi phí dẫn đến sự cố lan rộng trong cao điểm.

Thực tế, theo EVNHANOI, công suất tiêu thụ điện tại Hà Nội những ngày cao điểm nắng nóng vừa qua đã chạm mốc cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, mức kỷ lục được ghi nhận vào lúc 13 giờ 20 phút ngày 4-8 lên tới 5.988 MW. Cùng thời điểm, hệ thống điện quốc gia cũng ghi nhận kỷ lục mới với công suất cực đại 54.500 MW, riêng miền Bắc đạt 28.500 MW, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số đường dây và máy biến áp tại các trạm 220 KV và 500 KV trong khu vực phụ tải cao ghi nhận tình trạng đầy tải hoặc quá tải.

Các chuyên gia khuyến nghị ngành điện cần chủ động thông báo lịch cắt điện và gửi thông báo xin lỗi nếu xảy ra sự cố bất ngờ. Về lâu dài, người dân có thể lắp đặt hệ thống điện mặt trời kết hợp lưu trữ để giảm phụ thuộc vào lưới điện.

TS Ngô Đức Lâm, nguyên Phó Viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công Thương), cho rằng Việt Nam cần đầu tư mạnh vào chuyển đổi số ngành điện, xây dựng lưới điện thông minh và các hệ thống lưu trữ điện như thủy điện tích năng hoặc pin quy mô lớn để đáp ứng tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

Trước áp lực cung ứng điện, các công ty điện lực kêu gọi cơ quan công sở và người dân sử dụng điện tiết kiệm, tắt thiết bị không cần thiết, hạn chế dùng thiết bị công suất lớn trong khung giờ cao điểm, đồng thời điều chỉnh điều hòa từ 26 độ C trở lên và dùng kết hợp với quạt.