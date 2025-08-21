Cảnh báo 4 sai lầm khi dùng lò vi sóng: Số 1 có thể khiến thức ăn nhiễm hóa chất, nhiều người mắc

Lò vi sóng là vật dụng phổ biến, gần như không thể thiếu trong các căn bếp. Lò vi sóng giúp hâm nóng đồ ăn nhanh chóng, tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, một số sai lầm khi sử dụng lò vi sóng có thể gây nguy hiểm và ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

4 sai lầm khi sử dụng lò vi sóng

1. Dùng lò vi sóng hâm nóng đồ ăn đựng trong hộp nhựa

Theo báo Anh Express, sử dụng hộp nhựa để hâm nóng đồ ăn trong lò vi sóng là thói quen phổ biến của nhiều người. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo rằng hành động này có thể khiến một số hóa chất độc hại thôi nhiễm vào thực phẩm và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe.

Nghiên cứu được đăng tải trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Môi trường đã chỉ ra rằng dùng lò vi sóng hâm nóng đồ ăn đựng trong hộp nhựa polypropylen (nhựa PP) và nhựa polyetylen (nhựa PE) có thể giải phóng 4,22 triệu hạt vi nhựa và 2,11 tỷ hạt nano nhựa. Điều này đồng nghĩa với việc đồ ăn có thể bị nhiễm vô số hạt vi nhựa.

Ngoài vi nhựa, hâm nóng hộp nhựa trong lò vi sóng còn có thể khiến một số hóa chất khác trong nhựa như bisphenol A (BPA), phthalate, polyfluoroalkyl (PFA) thôi nhiễm ra thực phẩm.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các loại hóa chất này có thể gây rối loạn nội tiết, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư, hen suyễn và rối loạn thần kinh, báo Express đưa tin.

Bác sĩ Philip Landrigan, chuyên gia dịch tễ học tại Đại học Boston, Mỹ lưu ý: “Mọi người nên tránh quay nóng hộp nhựa trong lò vi sóng để đảm bảo an toàn”.

Hâm nóng đồ ăn đựng trong hộp nhựa bằng lò vi sóng có thể khiến vi nhựa và một số hoá chất thôi nhiễm vào thức ăn.

2. Cho vật dụng kim loại vào lò vi sóng

Theo báo Anh Mirror, sử dụng vật dụng kim loại trong lò vi sóng, chẳng hạn như giấy bạc, bát đĩa inox,... có thể gây nguy hiểm.

Tiến sĩ Paige Welsh, chuyên gia ung thư tại hệ thống y tế Cleveland Clinic, Mỹ cho biết: “Lò vi sóng sử dụng một tấm kim loại đặc biệt để ngăn rò rỉ bức xạ. Hâm nóng các vật dụng kim loại trong lò vi sóng có thể gây ra tia lửa điện và làm hỏng tấm ngăn bức xạ này. Ngoài ra, tia lửa điện cũng có thể tăng nguy cơ cháy nổ và hỏa hoạn”.

3. Không vệ sinh lò vi sóng thường xuyên

Khi sử dụng lò vi sóng, thực phẩm có thể bị bắn bẩn, gây ra mùi khó chịu. Nếu không được vệ sinh thường xuyên, thức ăn bị bắn ra lò vi sóng có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc phát triển. Vi khuẩn, nấm mốc có thể bám vào thức ăn trong lần sử dụng tiếp theo và gây ảnh hưởng tới sức khỏe.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên vệ sinh và làm sạch lò vi sóng thường xuyên, khoảng 1 tháng/lần hoặc ngay khi đồ ăn bắn bẩn ra lò vi sóng.

Lò vi sóng cần được vệ sinh thường xuyên để hạn chế vi khuẩn sinh sôi.

4. Đặt các vật dụng lên trên lò vi sóng

Theo báo Mirror, nhiều người có thói quen đặt đồ vật lên trên bề mặt lò vi sóng để tận dụng thêm không gian để đồ. Tuy nhiên, khi lò vi sóng hoạt động, chúng sẽ sản sinh ra một lượng nhiệt năng nhất định. Việc đặt vật dụng lên trên lò vi sóng khi thiết bị đang hoạt động có thể chặn mất các lỗ thông hơi, khiến lò vi sóng quá nóng, dẫn đến hư hỏng hoặc thậm chí gây ra nguy cơ hỏa hoạn.