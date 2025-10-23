Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo chiêu lừa đảo mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân sự online

Tài chính - ngân hàng

Công an TP. Hà Nội vừa có cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới, trong đó các đối tượng mạo danh ngân hàng tuyển dụng nhân viên online, sau đó yêu cầu người tìm việc đóng tiền tham gia dự án để chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an TP. Hà Nội, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng gồm các bước như: Đối tượng gửi email hoặc liên hệ qua mạng xã hội để tuyển dụng nhân sự online (phỏng vấn, làm bài test); Sau đó, giới thiệu về các dự án "quỹ" của ngân hàng và yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền đặt lệnh, ký quỹ để qua vòng sơ tuyển hoặc được nhận việc chính thức; Khi nạn nhân chuyển tiền, hệ thống sẽ báo lỗi hoặc chặn rút tiền, khiến nạn nhân mất sạch số tiền đã chuyển.

Đơn cử như ngày 7/10/2025, Công an phường Việt Hưng đã tiếp nhận vụ việc chị N (trú tại Hà Nội) bị lừa đảo 255 triệu đồng với thủ đoạn tương tự nêu trên: nhận email tuyển dụng, phỏng vấn online, sau đó được hướng dẫn chuyển tiền ký quỹ cho "dự án quỹ" của ngân hàng.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo, đề nghị người dân cảnh giác và truyền cho người thân, bạn bè về thủ đoạn lừa đảo tinh vi này, cụ thể:

Tuyệt đối không chuyển bất kỳ khoản tiền nào (đặt cọc, ký quỹ, phí tham gia dự án) cho các lời mời tuyển dụng online, đặc biệt là khi không qua quy trình tuyển dụng chính thức.

Luôn kiểm tra thông tin tuyển dụng trên website chính thức của công ty, ngân hàng hoặc qua đường dây nóng trước khi gửi hồ sơ

Khi phát hiện trường hợp lừa đảo, báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm.

