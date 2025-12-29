Cảnh báo gấp khách đi sân bay dịp Tết, hãy có mặt sớm 2-3 tiếng nếu không muốn bị "từ chối lên máy bay"

Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán là 2 trong số những thời điểm cao điểm di chuyển trong năm, đặc biệt với những người lựa chọn máy bay làm phương tiện chính để về quê, đi du lịch hoặc công tác. Lượng hành khách tăng đột biến, sân bay luôn trong tình trạng đông đúc ở nhiều khung giờ. Và cũng chính trong những ngày này, không ít người đã rơi vào cảnh lỡ chuyến, thậm chí bị "từ chối lên máy bay" chỉ vì đến sân bay quá sát giờ.

Đây cũng là lý do mà thời gian này, hành khách nên có mặt trước giờ khởi hành từ 2-3 tiếng, đặc biệt trong dịp lễ Tết, nếu không muốn gặp những rủi ro đáng tiếc.

(Ảnh: MN - PT)

Hàng loạt lý do khiến hành khách trễ chuyến bay

Lý do đầu tiên và dễ thấy nhất chính là tình trạng giao thông trong dịp Tết. Những ngày cận lễ, các trục đường dẫn ra sân bay thường xuyên ùn tắc, kẹt xe kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm. Nhiều hành khách vẫn giữ thói quen "canh giờ" như ngày thường, đến sân bay sát giờ bay và rồi không kịp trở tay khi gặp cảnh kẹt xe, dẫn tới tình trạng đến trễ và lỡ chuyến bay.

Không chỉ ngoài đường đông, bên trong sân bay cũng rơi vào tình trạng đông nghịt vào các dịp lễ. Từ quầy làm thủ tục check-in, quầy gửi hành lý, soi chiếu an ninh cho tới khu vực lên máy bay, đâu đâu cũng có thể phải xếp hàng chờ đợi lâu hơn dự kiến. Ngay cả khi đã làm thủ tục online, hành khách vẫn có thể mất nhiều thời gian để gửi hành lý ký gửi hoặc chờ qua cửa an ninh. Chỉ cần một khâu bị ùn ứ, bạn hoàn toàn có nguy cơ trễ giờ.

(Ảnh: Châu Anh)

Nguy cơ bị "từ chối lên máy bay" do overbooking

Một nguyên nhân khác khiến hành khách có thể bị "từ chối lên máy bay", dù đã mua vé, chính là overbooking. Hiểu đơn giản, đây là việc hãng hàng không bán số vé nhiều hơn số ghế thực tế trên máy bay.

Việc này xuất phát từ thực tế rằng luôn có một tỷ lệ hành khách không xuất hiện hoặc đến muộn giờ check-in. Để tránh ghế trống gây lãng phí, hãng hàng không được phép bán dư vé dựa trên dữ liệu thống kê, thường không được vượt quá 20%. Trong điều kiện bình thường, tình huống này hiếm khi gây rắc rối.

Tuy nhiên, vào dịp lễ Tết, lượng khách tăng vọt, overbooking có thể khiến một số người rơi vào tình huống không mong muốn. Theo Tạp chí Hàng không, khuyến nghị của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), các hãng sẽ ưu tiên tìm hành khách tự nguyện đổi chuyến và bồi thường. Nhưng nếu không đủ người tình nguyện, hãng buộc phải áp dụng chính sách "từ chối vận chuyển không tự nguyện". Trong trường hợp này, những hành khách check-in muộn, hạng vé thấp, không có thẻ hội viên hoặc không có chuyến bay nối chuyến thường sẽ là nhóm dễ bị "cắt" nhất.

(Ảnh: PV)

Thực tế, tình trạng bị từ chối lên máy bay không phải là chuyện thường xuyên. Nhưng trong những giai đoạn cao điểm như Tết Dương lịch hay Tết Nguyên đán, khi sân bay luôn kín chỗ, rủi ro này hoàn toàn có thể xảy ra.

Vì vậy, lời khuyên quan trọng nhất dành cho hành khách trong dịp Tết vẫn là chủ động sắp xếp thời gian, ra sân bay sớm hơn bình thường từ 2-3 tiếng, theo dõi kỹ thông tin chuyến bay và hoàn tất thủ tục càng sớm càng tốt. Đi sớm có thể khiến bạn chờ đợi lâu hơn một chút, nhưng chắc chắn vẫn dễ chịu hơn rất nhiều so với cảm giác lỡ chuyến ngay giữa mùa cao điểm Tết.