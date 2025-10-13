CẢNH BÁO: Khả năng xuất hiện BÃO, áp thấp nhiệt đới; mưa lớn, lũ quét, sạ lở đất

Khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo bản tin dự báo khí hậu thời hạn tháng trên phạm vi toàn quốc (từ 11/10 đến 10/11) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cảnh báo khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, mưa lớn diện rộng tại Bắc Bộ, Nghệ An, Thanh Hóa.

Cụ thể, trong thời kỳ dự báo, nhiệt độ trung bình khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa – Huế phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, các khu vực khác cao hơn từ 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Về xu thế lượng mưa, trong thời kỳ dự báo, tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 20-40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo thời tiết nguy hiểm trong thời kỳ dự báo như sau:

Trước hết về số lượng cơn bão và áp thấp nhiệt đới: Trong thời kỳ dự báo, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện từ 02-03 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam từ 01-02 cơn.

Trung bình nhiều năm, thời kỳ này, trên Biển Đông là 1,8 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,8 cơn.

Về không khí lạnh, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn dự báo, trong thời kỳ dự báo không khí lạnh tiếp tục có xu hướng hoạt động và gia tăng về tần suất, cường độ.

Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn cho biết, trong thời kỳ dự báo, có khả năng xuất hiện mưa lớn diện rộng trong thời kỳ đầu tại khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An.

Tại các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong thời kỳ dự báo có khả năng xuất hiện một số đợt mưa lớn diện rộng; các khu vực khác có nhiều ngày có mưa rào và dông; trong đó, một số ngày có thể xảy ra mưa vừa, mưa to.

Trên phạm vi cả nước, tiếp tục có khả năng xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khả năng tác động của bão, áp thấp nhiệt đới đến môi trường, điều kiện sống, cơ sở hạ tầng, các hoạt động kinh tế-xã hội

Bão, áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh gây ra gió mạnh, sóng lớn trên biển và ảnh hưởng đến các hoạt động cùa tàu thuyền.

Đặc biệt, đề phòng mưa lớn có thể gây ra lũ lụt, ngập úng ở các vùng trũng và sạt lở đất ở vùng núi.

Các hiện tượng mưa lớn và dông, lốc, sét có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết, khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp với nhiều hình thái nguy hiểm, cực đoan như mưa lớn trong thời gian ngắn, lũ quét, sạt lở đất… Do đó, đề nghị thường xuyên cập nhật và tích hợp thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong các bản tin ngắn hạn 1-3 ngày, để kịp thời điều chỉnh các kế hoạch sản xuất, phương án ứng phó phù hợp, đặc biệt là phương án vận hành hồ chứa phù hợp, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du, cùng với đảm bảo an toàn cho các hoạt động sản xuất và dân sinh.

CẢNH BÁO MƯA LỚN CỤC BỘ, LỐC, SÉT, MƯA ĐÁ, GIÓ GIẬT MẠNH

Đêm qua và sáng nay (13/10), khu vực từ Quảng Trị đến Tp. Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 12/10 đến 07 giờ ngày13/10 cục bộ có nơi trên 60mm như: trạm Vĩnh Ninh (Tp. Huế) 67.0mm, trạm Hòa Khánh (Đắk Lắk) 94.2mm, trạm Cầu 14 (Lâm Đồng) 90.2mm,…

Dự báo: Từ chiều 13/10 đến hết ngày 15/10, khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa-Hà Tĩnh có mưa vừa với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 150mm; khu vực trung du và vùng núi phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Khu vực Hà Nội: Từ trưa 13/10 đến hết ngày 15/10 có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 40-80mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm.

Chiều và đêm 13/10, khu vực từ Quảng Trị đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thờigian mưa dông tập trung vào chiều và tối).

Mưa dông ở các khu vực này còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp

CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT

Trong 01 giờ qua (từ 13 giờ đến 14 giờ ngày 13/10), khu vực tỉnh Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to như: Thuỷ điện Đăkrông2 64,8mm, Đập Thuỷ điện LaTó 23,8mm... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 03-06 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ 10-20mm, có nơi trên 40mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Quảng Trị , đặc biệt tại các xã/phường: Đakrông, Ba Lòng, Cam Lộ, Cồn Tiên, La Lay.

Tình hình mưa đã qua: Trong 03 giờ qua (từ 04 giờ đến 07 giờ ngày 13/10), khu vực các tỉnh ĐắkLắk và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như: Hòa Khánh 81mm, Hòa Phú 61mm (Đắk Lắk); Cầu 14 86,6mm (Lâm Đồng);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bãohòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Cảnh báo mưa trong thời gian tiếp theo: Trong 03-06 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ từ 10-20mm, có nơi trên 50mm.

Cảnh báo nguy cơ: Trong 06 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh trên, đặc biệt tại các xã/phường:

- Đắk Lắk: Hòa Phú; Buôn Đôn, Dray Bhăng, Ea Ktur, Ea Nuôl, Hòa Sơn, P. Buôn Ma Thuột, P. Ea Kao, P. Tân Lập, P. Thành Nhất;

- Lâm Đồng: Cư Jút; Đắk Wil, Nam Dong.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1.

Cảnh báo tác động của lũ quét, sạt lở, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.