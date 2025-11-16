Cảnh báo: Không khí lạnh tràn xuống dồn dập, thời tiết miền Bắc đảo chiều trong 48 giờ tới

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, dưới tác động của khối không khí lạnh mạnh tiếp tục dịch chuyển xuống phía Nam, thời tiết trong 24 giờ qua và những ngày tới có nhiều biến động đáng chú ý.

Dự báo cho thấy từ chiều và đêm 17/11, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan rộng sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền tăng lên mức cấp 3-4, vùng ven biển mạnh hơn, đạt cấp 4-5.

Từ ngày 17 đến 18/11, Bắc Bộ xuất hiện mưa, mưa rào và có nơi có dông. Từ đêm 17/11, trung du và đồng bằng Bắc Bộ cũng như Bắc Trung Bộ chuyển rét; vùng núi Bắc Bộ rét đậm, riêng vùng núi cao có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở trung du, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 12-15°C; vùng núi 9-12°C, những nơi núi cao có thể xuống dưới 8°C. Riêng khu vực Hà Nội, từ ngày 17-18/11 có mưa, mưa rào và từ đêm 17/11 trời rét với mức nhiệt thấp nhất 13-15°C.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 17/11, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9; sóng cao 3-5m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông cũng xuất hiện gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9-10, sóng cao 4-6m. Từ ngày 18/11, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 4-6m, biển động mạnh.

Ngoài ra, do kết hợp giữa không khí lạnh và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có nguy cơ xảy ra mưa lớn diện rộng. Hoàn lưu thời tiết này có thể gây ngập úng ở vùng trũng, lũ quét tại các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở khu vực đồi núi.

Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe đàn gia súc, gia cầm và tác động đến sinh trưởng của cây trồng. Gió mạnh, sóng lớn trên biển sẽ gây khó khăn cho tàu thuyền hoạt động, tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn.