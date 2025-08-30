Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cảnh báo kiểu ăn hải sản cực hại, có thể gây tử vong chỉ trong 1-2 ngày: Nhiều người hối hận sau khi ăn

30-08-2025 - 16:24 PM

Ăn hải sản sai cách có thể khiến cơ thể đối mặt với các tác nhân gây bệnh nguy hiểm, thậm chí có thể gây tử vong.

Mới đây, trang tin NBC News của Mỹ đưa tin hai người dân nước này đã tử vong sau khi ăn hàu tại hai nhà hàng khác nhau, một ở bang Louisiana và một ở bang Florida. Theo đó, hai nạn nhân đều được chẩn đoán tử vong do nhiễm vi khuẩn vibrio vulnificus trong món hàu sống.

Sở y tế bang Louisiana cho biết, ngoài hai bệnh nhân kể trên, trong năm nay, bang cũng ghi nhận thêm 2 trường hợp khác tử vong do nhiễm vi khuẩn vibrio vulnificus.

Thực tế cũng đã có rất nhiều trường hợp nguy kịch hoặc tử vong do nhiễm vi khuẩn vibrio vulnificus sau khi ăn hàu sống hoặc chưa được nấu chín kỹ.

Tháng 10 năm 2024, một cặp đôi khoảng hơn 40 tuổi tại Mỹ cũng đã bị nhiễm vi khuẩn vibrio vulnificus sau khi ăn hàu sống, người bạn trai bị sốc nhiễm trùng và nguy kịch, trong khi đó bạn gái của anh đã tử vong sau khi nhập viện.

Tháng 6 năm 2023, một người đàn ông 55 tuổi ở Missouri, Mỹ cũng đã tử vong sau khi ăn hàu sống nhiễm vi khuẩn.

Cảnh báo kiểu ăn hải sản cực hại, có thể gây tử vong chỉ trong 1-2 ngày: Nhiều người hối hận sau khi ăn- Ảnh 1.

Ăn hàu và các loại hải sản sống tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn vibrio vulnificus.

Vi khuẩn vibrio vulnificus nguy hiểm thế nào?

Vibrio vulnificus là loại vi khuẩn sống ở biển, được gọi là “kẻ giết người thầm lặng trong đại dương”. Chúng hay kí sinh trong các loại hải sản như hàu, tôm, ốc, cá biển,... Mọi người có nguy cơ bị nhiễm bệnh nếu ăn tái, ăn sống các loại hải sản chứa vi khuẩn vibrio vulnificus hoặc tiếp xúc với hải sản, nguồn nước nhiễm vi khuẩn khi có vết thương hở.

Được biết, loại vi khuẩn này tuy hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm. Vibrio vulnificus, có thể gây nhiễm trùng vết thương, đe dọa tính mạng.

“Nhiều trường hợp bị nhiễm vi khuẩn vibrio vulnificus đã phải cắt cụt chi và cứ 5 người bị nhiễm loại vi khuẩn này thì có khoảng 1 người tử vong, các bệnh nhân có thể tử vong trong vòng 1-2 ngày sau khi bị bệnh”, Sở Y tế Louisiana cho biết.

Cảnh báo kiểu ăn hải sản cực hại, có thể gây tử vong chỉ trong 1-2 ngày: Nhiều người hối hận sau khi ăn- Ảnh 2.

Vi khuẩn vibrio vulnificus gây hại sức khoẻ, có thể gây tử vong.

Triệu chứng khi nhiễm vi khuẩn vibrio vulnificus

Các triệu chứng của bệnh thường xuất hiện trong vòng 24 giờ sau khi tiếp xúc với mầm bệnh, bao gồm tiêu chảy, sốt, ớn lạnh, buồn nôn, nôn và tổn thương da,... Ngoài ra, bệnh còn có thể gây ra các triệu chứng như nổi mụn nước chứa đầy dịch, phát ban da gây đau đớn và viêm cân mạc hoại tử trong trường hợp nhiễm trùng nặng.

Phòng ngừa nhiễm vi khuẩn vibrio vulnificus

Để tránh nhiễm vi khuẩn vibrio vulnificus, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến cáo người dân cần tránh ăn hàu và các loại hải sản sống hoặc chưa nấu chín kỹ. Thay vào đó hãy nấu chín kỹ các loại hải sản để loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn vibrio vulnificus.

Đặc biệt, vào mùa hè, nhu cầu đi du lịch và đi biển tăng cao, người dân có thể tiếp xúc và ăn nhiều loại hải sản khác nhau, do đó, mọi người cần cảnh giác và chỉ nên ăn các loại hải sản đã được nấu chín kỹ.

Nếu lỡ bị thương trong khi đang đi du lịch ở vùng biển, mọi người nên băng vết thương bằng băng không thấm nước để tránh vết thương tiếp xúc với nước biển. Bên cạnh đó, mọi người cũng nên rửa kỹ vết thương và vết cắt bằng xà phòng và nước sau khi chúng tiếp xúc với nước biển hoặc hải sản sống để bảo vệ sức khoẻ và hạn chế nguy cơ nhiễm vi khuẩn.

Vụ du khách ăn hải sản gần 12 triệu ở Quảng Ninh: Chính quyền đã có báo cáo xác minh

Theo Mộc Miên

Thanh niên Việt

