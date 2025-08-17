Cảnh báo lừa đảo chuyển khoản tự động kích hoạt mua bảo hiểm hàng hóa





Một chiêu trò lừa đảo mới nhắm vào người mua hàng online vừa xuất hiện. Các đối tượng mạo danh nhân viên giao hàng (shipper) nhắn tin báo có đơn hàng đang giao, yêu cầu người dân chuyển một khoản phí nhỏ, chỉ vài chục nghìn đồng, để xác nhận đơn hàng.

Ngay sau khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng thông báo đã gửi “nhầm” số tài khoản kích hoạt tự động mua bảo hiểm hàng hóa, kèm lời cảnh báo nếu không hủy dịch vụ theo hướng dẫn, hệ thống sẽ tự động trừ tiền hàng tháng trong tài khoản ngân hàng. Nếu làm theo, người dân có thể bị chiếm đoạt tài sản lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đặt hàng trên mạng xã hội, một người đàn ông nhận được tin nhắn từ người tự xưng là nhân viên giao hàng, yêu cầu anh chuyển khoản 19/000 đồng để xác nhận đơn hàng trước khi giao. Nghĩ số tiền nhỏ, lại đúng thông tin đơn hàng mình đặt, anh đã chuyển khoản mà không đề phòng.

Sau đó, “người giao hàng” kết nối anh với một người khác tự xưng là nhân viên công ty bảo hiểm hàng hóa hỗ trợ hủy hợp đồng. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân phải hủy hợp đồng “thủ công” bằng cách cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, với số dư tối thiểu bằng 3 lần giá trị hợp đồng bảo hiểm giả mạo.

Từ khoản phí chỉ vài chục nghìn đồng ban đầu, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý “sợ mất số tiền lớn hơn” để dẫn dắt nạn nhân vào kịch bản lừa đảo.

Theo đại diện một công ty bảo hiểm bị mạo danh, chỉ riêng tháng 7 vừa qua, công ty đã ghi nhận hơn 10 cuộc gọi phản ánh của khách hàng. Hầu hết các vụ việc được xác minh kịp thời nên thiệt hại mới dừng ở mức vài chục nghìn đồng.

Bà Tào Thị Thanh Hoa – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Bảo hiểm DBV – cho biết: “Theo Luật Kinh doanh Bảo hiểm, chúng tôi không được phép kích hoạt bất kỳ một gói bảo hiểm nào khi khách hàng không đồng ý. Bởi vậy, đối tượng lừa đảo đã tận dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng, việc khách hàng bị rò rỉ thông tin, từ đó sử dụng lỗ hổng này để liên hệ và thực hiện thủ đoạn nhằm lấy tiền".

Đáng chú ý, trong tin nhắn lừa đảo, các đối tượng còn viện dẫn “Điều 38 của Luật Giao dịch điện tử 2005” để đe dọa, cho rằng nếu nạn nhân không phản hồi hoặc không yêu cầu hủy, hệ thống sẽ mặc định xác nhận sự đồng thuận tham gia gói bảo hiểm. Tuy nhiên, thông tin này là sai sự thật.

Luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội – khẳng định: “Hiện nay Luật Giao dịch điện tử 2005 đã hết hiệu lực và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Giao dịch điện tử 2023. Cả hai văn bản luật này đều không có quy định tại điều 36 hoặc 38 nào đó về việc im lặng là đồng ý, hoặc chuyển nhầm tài khoản thì coi như xác nhận gói giao dịch, hợp đồng đó đã được xác lập. Các tin nhắn, email gửi đến mà chúng ta không quan tâm, không phù hợp hoặc có dấu hiệu lừa đảo thì tuyệt đối không trả lời, và nó không phát sinh bất kỳ hiệu lực nào. Không pháp luật nào quy định vậy, nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm".

Các kịch bản lừa đảo liên tục thay đổi, nhưng điểm chung là đánh vào sự chủ quan, nhẹ dạ của nạn nhân. Một khoản phí nhỏ cũng có thể là bước khởi đầu cho kịch bản chiếm đoạt tài sản lớn. Người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn lạ để không trở thành nạn nhân.